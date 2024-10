Mondial de l’Auto : l’Alpine A290 est magnifique, notre vidéo !

On a vu l’Alpine A290 au Mondial, elle est canon

De belles performances sur le papier !

Lors de notre visite ce matin au Mondial de l’Auto 2024, l’Alpine A290 a été l’un de nos coups de cœur.. Arborant un kit carrosserie impressionnant, des phares carrés additionnels et des ailes élargies, elle se démarque immédiatement de la Renault 5 E-Tech. Si vous êtes au salon, nous vous recommandons vivement d’aller la voir de plus près. En réalité, elle est encore plus belle en vrai !Au-delà de son look, l’ Alpine A290 promet aussi des performances à la hauteur de son allure. Dotée d’une motorisation de 180 à 220 chevaux,. Sa capacité à passer de 0 à 100 km/h en seulement 6,4 secondes est également notable. Si vous êtes fan de sportivité, faites un détour par le stand de Renault pour découvrir en détail ses spécificités.. Ces détails apportent une touche de luxe et de technologie, renforçant son identité de sportive haut de gamme. Son design musclé et ses performances en font une rivale sérieuse pour la Renault 5 E-Tech.