Accident mortel en Tesla : le conducteur n’a pas dit la vérité ! Tesla aussi mise en cause

L'accident était très impressionnant

Le déroulement de l’accident

Tesla pointée pour ses systèmes automatisés

Mesures préconisées pour l’avenir

Le 11 décembre 2021, un chauffeur de taxi de 61 ans a perdu le contrôle de sa Tesla sur une avenue du XIIIe arrondissement de Paris, roulant à 118 km/h avant de heurter un cycliste, percuter un conteneur à verre et blesser plusieurs passants. Contrairement aux déclarations initiales du conducteur affirmant que le frein ne répondait plus,À ce moment-là, le freinage d'urgence du véhicule s'est activé de manière imprévue, sans obstacle apparent, amplifiant la confusion du conducteur.Les données techniques et les caméras embarquées confirment que le chauffeur n'a pas freiné durant les 20 secondes critiques précédant l'impact.un phénomène fréquent lorsque l'attention se détourne de la pédale pour se focaliser sur l'environnement ou la conduite. Bien qu'il fût expérimenté et sobre au moment des faits, le conducteur n'a hélas pas pu corriger l'accélération involontaire.Le rapport du BEA-TT reproche à Tesla un manque d'information sur certaines fonctionnalités jugées complexes dans ses véhicules, en particulier le freinage d'urgence automatique (AEBS) et la récupération d'énergie.Les experts recommandent dans la foulée à Tesla de modifier ses systèmes pour éviter ce type d'interactions, mais aussi d'améliorer la formation des utilisateurs lors de la livraison d'un nouveau véhicule Le BEA-TT a émis des recommandations à Tesla et aux autorités compétentes. Parmi celles-ci figurent : l'interdiction de désactiver le freinage automatique via l'accélérateur,