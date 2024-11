La DS 8 se dévoile et promet 750 km d’autonomie !

DS 8

Une silhouette hybride entre SUV et berline

Plateforme partagée et batterie de grande capacité

Production et disponibilité

Le design de la DS 8 se situe à mi-chemin entre celui d’un SUV et d’une berline classique. Plus haute qu’une berline traditionnelle mais moins imposante qu’un SUV, elle adopte un profil élancé pensé pour réduire la traînée aérodynamique (0,24 Cx).Avec une longueur estimée à 4,80 m, elle s’impose comme un modèle plutôt volumineux dans la gamme DS La DS 8 repose sur la plateforme STLA Medium du groupe Stellantis, déjà utilisée pour les Peugeot e-3008 et e-5008.Cette performance est également permise par une aérodynamique améliorée et des pneus à faible résistance au roulement. Les versions à transmission intégrale devraient, quant à elles, afficher une autonomie légèrement réduite.La production de la DS 8 sera assurée dans l’usine Stellantis de Melfi, en Italie, aux côtés de futurs modèles électriques du groupe, comme la Lancia Gamma.Ce modèle remplacera la DS 9, dont la production a été arrêtée, et vise à redéfinir les standards de la marque.Avec ce nouveau modèle, DS Automobiles espère se positionner durablement sur le segment des crossovers électriques premium.Dans tous les cas, nous avons hâte de découvrir toutes les caractéristiques du modèle, ainsi que les prix, options et finitions proposées, pour voir si la marque pourra faire de l’ombre à ses principaux concurrents sur le segment premium.