Subventions de voiture électrique : la Californie veut punir Tesla

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom , a donc proposé de relancer un programme d’incitation pour véhicules électriques histoire de pallier à la suppression annoncée des crédits fédéraux par l’administration Trump. Ce programme remplacerait l’ancien dispositif californien, qui s’est achevé en 2023 après avoir financé plus de 594 000 véhicules et économisé 456 millions de gallons de carburant. Financé par le, ce nouveau projet doit lui aussi permettre d’encourager l’achat de véhicules à zéro émission.Malgré sa position dominante en Californie, où 42 % des subventions de l’ancien programme ont bénéficié à ses clients, Tesla pourrait ne pas être éligible aux nouvelles aides. L’objectif affiché de Newsom est de stimuler la concurrence sur le marché des voiture électriques, mais cette décision pose forcement problème, vous l’imaginez bien.Les relations entre Tesla et la Californie se sont déjà détériorées depuis que l’entreprise a déplacé son siège social au Texas en 2021, suite à des différends sur les politiques de l’État.L’administration Trump envisage d’éliminer un crédit fédéral allant jusqu’à 7 500 $ pour l’achat de véhicules électriques, un avantage introduit par la loi de réduction de l’inflation de 2022. Cela pourrait affecter encore plus les constructeurs traditionnels que Tesla, qui est mieux établi sur le marché américain.Le débat sur l’exclusion de Tesla montre des tensions importantes et la difficulté du secteur à combiner et adapter réglementation et innovation sur ce marché. La Californie a des objectifs ambitieux, comme l’interdiction de vente de voitures à essence d’ici 2035, mais la suppression des crédits fédéraux pourrait freiner la transition vers des véhicules propres.L’issue des négociations sur ces nouvelles subventions sera déterminante pour l’avenir et l’évolution du secteur aux États-Unis.