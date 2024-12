Amazon vend désormais des voitures, carrément

Acheter sa voitures en ligne

Des prix transparents et un processus en ligne

Rôle des concessionnaires locaux

Perspectives pour Amazon Autos

Amazon Autos est donc lancé dans. Le service offre aux clients la possibilité d’acheter des véhicules neufs Hyundai directement via Amazon. Le service permet de choisir un modèle, une couleur et des caractéristiques, de sécuriser un financement, et de planifier la récupération du véhicule en concession. Amazon collabore uniquement avec Hyundai pour cette première phase, mais d’autres marques devraient rejoindre la plateforme en 2025.Le processus d’achat proposé par Amazon, ils intègrent toutes les taxes et frais annexes. Les clients peuvent également estimer la valeur de reprise de leur ancien véhicule grâce à un service tiers indépendant. La signature des documents se fait en ligne, tout comme la finalisation de l’achat. Une fois ces étapes complétées, le client récupère son véhicule en concession, tout simplement.Les concessionnaires partenaires restent essentiels dans ce processus.en fournissant une plateforme de visibilité pour leurs véhicules, et permet simplement de simplifier les étapes préliminaires d’achat. Cette collaboration permet du coup aux concessionnaires de se concentrer sur l’accueil et le service client lors de la remise des véhicules.Pour le moment, Amazon Autos se limite à. Le service prévoit d’ajouter de nouvelles marques, des options de leasing et d’étendre sa couverture géographique. Contrairement aux modèles d’achats directs de certains constructeurs comme Tesla, Amazon garde une approche hybride, en impliquant les concessionnaires dans le processus d’achat.Avec ce service, Amazon cherche à améliorer sa présence dans le secteur automobile, il faudra suivre ça à long terme voir si le service ce développe.