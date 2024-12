Tesla relance la Supercharge gratuite à vie pour les Model S (mais pas pour vous)

Une stratégie pour relancer un modèle vieillissant

Une offre intéressante, mais pas révolutionnaire

recharge excessive

Un dernier coup de pouce pour finir l’année ?

La Tesla Model S a beau avoir été le fleuron de la marque, ses ventes ne sont plus ce qu’elles étaient. Depuis quelques années, le modèle perd en popularité, en partie à cause de l’arrivée de la Model 3 et de la Model Y, plus accessibles, mais aussi de la montée en puissance de la concurrence.Pour tenter d’inverser la tendance, Tesla a annoncé que les nouvelles Model S commandées à partir du 13 décembre 2024 bénéficieront de la Supercharge gratuite à vie.Cette offre est toutefois liée à leur compte Tesla et n’est pas transférable à un nouveau propriétaire si la voiture est vendue.Sur le papier, la Supercharge gratuite à vie a de quoi séduire. Mais en pratique, son impact est limité pour beaucoup d’utilisateurs.La Supercharge est surtout utile pour les longs trajets, mais même dans ce cas, les économies réelles varient selon les habitudes de conduite.Tesla précise aussi que cette offre ne concerne pas les véhicules d’occasion, ni ceux utilisés à des fins commerciales, comme le covoiturage ou les taxis.Avec cette promotion, Tesla espère relancer l’intérêt pour la Model S et booster ses ventes en fin de trimestre.Ce modèle, lancé il y a 12 ans, commence à montrer son âge, et aucun successeur ne semble prévu pour l’instant.En attendant, Tesla continue de jouer sur ses leviers classiques pour attirer les acheteurs.