KG Auto Le Bolide : un quadricycle électrique accessible dès 16 ans

Design simplifié et fonctionnalités minimales

Performances encadrées par la législation

Et combien ça coûte ?

Le Bolide reprend les lignes minimalistes de son prédécesseur : capot bas, absence de pare-brise remplacé par deux saute-vents, et roues séparées de la carrosserie. À cela s’ajoutent des équipements optionnels en développement, comme un toit, des portes et un pare-brise, pour gagner en polyvalence.Le tableau de bord reste basique, avec des commandes simples.Un porte-bagages est disponible derrière les sièges, avec des options comme des topcases, qui offrent jusqu’à 114 litres de chargement.Le Bolide a deux moteurs électriques placés sur les roues arrière. Leur puissance combinée atteint 15 kW (environ 20 ch), conforme à la réglementation L7e Malgré des performances modestes, son poids plume de 358 kg et son couple de 600 Nm garantissent une certaine réactivité sur route et en tout-terrain Elle se recharge via une simple prise 220 V, sans besoin d’équipement spécifique.Le prix d’entrée du Bolide est fixé à 16 900 €, supérieur à celui de La Bagnole (13 690 €).Attention, les quadricycles électriques comme celui-ci ne bénéficient plus du bonus écologique de 900 € Les premières livraisons sont prévues pour l’automne 2025.