Scooters et voitures sans permis : c’est la fin du bonus écologique

Un choc pour les acteurs du secteur

Ces décisions découragent les investisseurs et fragilisent les entreprises locales

Un marché déjà en perte de vitesse

On aggrave une situation déjà critique

Un signal confus pour la transition écologique

Depuis quelques heures, c’est fini : plus de bonus écologique pour les scooters, voitures sans permis, motos et vélos électriques . Cette suppression surprise, officialisée par décret, risque de freiner un marché déjà fragile.Avec cette décision, les acheteurs devront désormais payer le prix fort. Un scooter électrique comme le Niu Uqi Sport coûtera désormais 2 350 euros au lieu de 1 450 euros grâce à l’ancien bonus.Les utilisateurs de voitures sans permis (comme les nombreux étudiants qui roulent en Ami ) sont aussi concernés. Tout comme les cyclistes qui routent en électrique, et qui devront se tourner vers des subventions locales, quand elles existent.Les professionnels ne cachent pas leur inquiétude. Chez Pink Mobility, un fabricant français, l’heure est à la mobilisation. Après avoir investi dans une usine en France, la marque s’interroge sur l’avenir de ses activités.En 2024, les ventes de deux-roues électriques avaient déjà du mal à décoller. Les scooters 50 cm³ ont vu leurs ventes chuter de 20 % sur les neuf premiers mois de l’année.L’association Avere France estime qu’un acheteur sur deux aurait renoncé sans ce bonus.Même les grosses cylindrées électriques, comme le BMW CE04, souffrent.En clair, personne n’est épargné.Cette suppression passe mal, surtout dans un contexte où le gouvernement affirme vouloir accélérer la transition écologique. Les professionnels appellent à un plan d’urgence pour soutenir les acteurs de la mobilité électrique.On est là sur une décision qui met tout le monde dans l’embarras : fabricants, acheteurs, et même la planète.On n’est pas prêts de voir les scooters thermiques disparaître des rues, avec les nuisances sonores qui vont avec…