Shaquille O’Neal est si grand qu’il transforme une Lucid Air en coupé pour mieux s’y installer

Une seule porte !

Un projet sur mesure par West Coast Customs

Diesel

Une habitude chez Shaq

Une Lucid Air avec deux portes ça ressemble à ça sinon

Le choix de la Lucid Air

Pour réaliser cette modification, Shaq s’est tourné vers West Coast Customs, un atelier spécialisé dans les transformations extrêmes de véhicules. L’équipe a supprimé les portes arrière et le pilier central pour agrandir les portes avant, tout en adaptant les panneaux latéraux pour préserver l’esthétique globale., donnant même l’impression que le modèle pourrait sortir de la chaîne de production.Des personnalisations plus subtiles viennent rappeler l’identité de Shaq : des logos Superman sur les roues, son surnomaffiché sur la calandre à la place du logo Lucid, et une peinture assortie à son Rolls-Royce Cullinan.Ce projet n’est pas une première. Shaquille O’Neal a déjà transformé plusieurs véhicules emblématiques pour s’y adapter.Il a également fait allonger une Lamborghini Gallardo en modifiant l’empattement, un projet estimé à l’époque à 600 000 $.Shaq a aussi expérimenté des modèles plus inhabituels, comme un kit-car Vaydor, basé sur une Infiniti G35, ou encore une Jeep Wrangler Unlimited modifiée en deux portes avec un empattement long.Même si on ignore quel modèle exact de Lucid Air Shaq a choisi, même la version de base offre 620 chevaux et une accélération de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes, ça reste donc forcément un véhicule très puissant.Je mesure pour ma part 1m90, et je me sens parfois un peu à l’étroit dans ma Renault Zoé,, je suis persuadé que mon projet va encore plus leur faire briller les yeux.