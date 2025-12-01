La nouvelle Nissan Leaf affiche ses prix en France : à partir de 35 300 euros

On en dit quoi ?



On voit bien que Nissan essaie de repositionner sa Leaf après avoir perdu son statut de pionnière face à la concurrence. Les prix sont corrects pour l'entrée de gamme, mais la version grande batterie se retrouve face à une Tesla Model Y moins chère. Reste que l'autonomie de 622 km et le coefficient aérodynamique font partie des meilleurs du segment. À quand une Leaf à 25 000 euros pour vraiment démocratiser l'électrique ?