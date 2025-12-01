La nouvelle Nissan Leaf affiche ses prix en France : à partir de 35 300 euros
Par Vincent Lautier - Publié le
Nissan vient de dévoiler les tarifs français de la troisième génération de sa Leaf. L'électrique pionnière se transforme en crossover familial avec deux batteries au choix, 52 ou 75 kWh, et une autonomie qui grimpe jusqu'à 622 km en version haut de gamme. Les livraisons sont prévues au printemps 2026, et le positionnement face à la concurrence est intéressant.
La Leaf abandonne sa silhouette de compacte pour adopter un format crossover de 4,35 mètres. Elle repose désormais sur la plateforme CMF-EV partagée avec l'Ariya et les Renault Mégane et Scénic E-Tech. Deux motorisations sont proposées : 177 ch avec batterie 52 kWh pour l'entrée de gamme, et 217 ch avec batterie 75 kWh pour la version Extended Range. Le 0 à 100 km/h s'effectue en 8,6 secondes pour la première et 7,6 secondes pour la seconde. Côté aérodynamique, Nissan annonce un coefficient de traînée de 0,25, ce qui en fait l'une des voitures les plus efficientes du segment.
La gamme démarre à 35 300 euros pour la version Engage 52 kWh, qui offre 436 km d'autonomie WLTP. La version 75 kWh Engage est affichée à 40 300 euros avec 622 km d'autonomie annoncés. Le haut de gamme Evolve 75 kWh atteint 47 000 euros. En comparaison, la Tesla Model Y de base 39 990 euros. La Leaf grande batterie reste donc plus chère que la Tesla malgré une meilleure autonomie sur le papier. La recharge rapide accepte jusqu'à 150 kW, permettant de passer de 15 à 80% en 30 minutes.
L'habitacle s'équipe de deux écrans de 14,3 pouces avec Google Maps intégré et le système ProPILOT avec Navi-Link. Le coffre affiche 437 litres, ce qui reste modeste pour un crossover familial. Hélas pas de frunk pour cette nouvelle génération. En revanche, le comportement routier semble abouti, avec une suspension qui concilie confort et dynamisme selon les premiers retours des testeurs.
On voit bien que Nissan essaie de repositionner sa Leaf après avoir perdu son statut de pionnière face à la concurrence. Les prix sont corrects pour l'entrée de gamme, mais la version grande batterie se retrouve face à une Tesla Model Y moins chère. Reste que l'autonomie de 622 km et le coefficient aérodynamique font partie des meilleurs du segment. À quand une Leaf à 25 000 euros pour vraiment démocratiser l'électrique ?
