Un Tesla Cybertruck parcourt près de 2000 km en conduite autonome sans intervention humaine
Par Vincent Lautier - Publié le
Un propriétaire américain vient de réaliser un trajet de 1900 kilomètres entre Chicago et la Floride sans toucher une seule fois au volant, à l'accélérateur ou au frein. Une démonstration des progrès du système FSD de Tesla, qui arrive justement en essai en France ce mois-ci.
Le propriétaire d'un Cybertruck, connu sous le pseudo @brunitatoiu sur X, a partagé les statistiques de son trajet effectué avec la version 14.2 du FSD (Full Self-Driving). Sur les 1286 miles parcourus (environ 2070 km), le système a géré 1285,8 miles en totale autonomie. Autrement dit, le conducteur n'a eu à intervenir que sur moins d'un mile pendant tout le voyage. Le trajet a traversé plusieurs États, des zones urbaines, des autoroutes inter-États et des conditions météorologiques variables.
Un exploit qui illustre les progrès réalisés par Tesla sur son logiciel de conduite autonome, même si le contexte américain avec ses longues autoroutes rectilignes reste plus favorable que les routes européennes.
Ce timing est intéressant puisque Tesla propose justement des démonstrations de son FSD en France tout au long du mois de décembre 2025. La tournée passe par dix centres Tesla : Nantes, Bordeaux, Paris Est et Nord, Lille, Cannes, Toulouse, Marseille, Strasbourg et Lyon-Est. Par contre, la version proposée en Europe reste le FSD Supervised, qui exige un conducteur attentif et prêt à reprendre le contrôle à tout moment. Au troisième trimestre 2025, les propriétaires Tesla ont parcouru collectivement 14,1 millions de miles par jour avec le FSD activé, un record d'adoption pour le système.
Sauf que voilà, ce genre de trajet reste un cas exceptionnel. Les conditions étaient quasi idéales : autoroutes américaines bien entretenues, météo favorable, trajet planifié à l'avance. En Europe, la situation est différente avec des routes plus sinueuses, des réglementations plus strictes et des conditions de circulation variables. L'homologation du FSD aux Pays-Bas, initialement annoncée pour février 2026, a d'ailleurs été contestée par l'agence néerlandaise RDW. Le système reste officiellement supervisé et ne dispense pas le conducteur de sa vigilance.
On ne va pas bouder notre plaisir : voir une voiture parcourir 2000 km sans intervention humaine, c'est quand même impressionnant. Cela montre que Tesla progresse concrètement sur la conduite autonome, au-delà du simple marketing. Par contre, difficile de transposer directement cet exploit sur les routes françaises. Le FSD reste un outil d'assistance qui demande de garder les yeux ouverts et les mains pas trop loin du volant. À quand un Paris-Marseille en mode sieste sur l'autoroute du Soleil ?
