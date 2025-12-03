Un Tesla Cybertruck parcourt près de 2000 km en conduite autonome sans intervention humaine

On en dit quoi ?



On ne va pas bouder notre plaisir : voir une voiture parcourir 2000 km sans intervention humaine, c'est quand même impressionnant. Cela montre que Tesla progresse concrètement sur la conduite autonome, au-delà du simple marketing. Par contre, difficile de transposer directement cet exploit sur les routes françaises. Le FSD reste un outil d'assistance qui demande de garder les yeux ouverts et les mains pas trop loin du volant. À quand un Paris-Marseille en mode sieste sur l'autoroute du Soleil ?