Quand la Xiaomi SU7 confond un étang avec... une place de parking

On en dit quoi ?



Cette mésaventure rappelle que le parking autonome reste une technologie d'assistance et non un système infaillible. Les environnements non standards comme les bords d'eau ou les terrains irréguliers peuvent facilement tromper les capteurs. Difficile quand même de ne pas remarquer que Xiaomi préfère pointer du doigt l'utilisateur plutôt que de reconnaître les limites de son système. Par contre, on peut aussi se demander qui a eu l'idée d'activer le mode voiturier à côté d'un étang. C'est bien d'avoir confiance, mais il ne faut peut-être pas abuser quand même.