Quand la Xiaomi SU7 confond un étang avec... une place de parking
Par Vincent Lautier - Publié le
Une vidéo virale montre une Xiaomi SU7 foncer droit vers un étang en Chine alors que son système de parking autonome était activé. Le véhicule s'est arrêté au dernier moment, le pare-chocs avant trempant dans l'eau, sous les yeux médusés de ses occupants.
L'incident s'est produit le 6 décembre dernier dans une zone rurale chinoise, près d'un étang. Le propriétaire de la SU7 avait activé le mode voiturier autonome avant de sortir du véhicule avec son passager. La voiture a alors entamé sa manœuvre, reculé, puis s'est dirigée tout droit vers le plan d'eau, comme une petite loutre pleine de confiance. Le système de parking a visiblement confondu la surface brillante de l'étang avec une place de stationnement libre. Ce n'est qu'au moment où le pare-chocs avant a touché l'eau que le véhicule s'est enfin arrêté, évitant de justesse une submersion complète.
Le propriétaire du véhicule n'a pas tardé à réagir. Il a qualifié la fonction de parking intelligent de dangereuse et a déposé une plainte officielle auprès de Xiaomi, réclamant une compensation intégrale pour les éventuelles réparations et le préjudice moral. La réponse de Xiaomi a été plus froide : le constructeur a rappelé que le manuel d'utilisation stipule clairement que l'activation du parking automatique exige une vérification préalable du chemin par le conducteur. En clair, si la voiture finit dans l'eau, c'est la faute de celui qui a appuyé sur le bouton.
Ce n'est pas la première fois que le système de parking de la SU7 fait parler de lui. En janvier 2025, Xiaomi avait déjà rappelé plus de 30 000 véhicules pour un problème logiciel affectant la détection des obstacles statiques. Un autre incident à Hangzhou avait vu une SU7 Max dévaler une pente en mode autonome avant de percuter un pavillon. Les mises à jour OTA censées améliorer le système ne semblent pas avoir réglé tous les problèmes.
Cette mésaventure rappelle que le parking autonome reste une technologie d'assistance et non un système infaillible. Les environnements non standards comme les bords d'eau ou les terrains irréguliers peuvent facilement tromper les capteurs. Difficile quand même de ne pas remarquer que Xiaomi préfère pointer du doigt l'utilisateur plutôt que de reconnaître les limites de son système. Par contre, on peut aussi se demander qui a eu l'idée d'activer le mode voiturier à côté d'un étang. C'est bien d'avoir confiance, mais il ne faut peut-être pas abuser quand même.
Un système trompé par le reflet de l'eau
L'incident s'est produit le 6 décembre dernier dans une zone rurale chinoise, près d'un étang. Le propriétaire de la SU7 avait activé le mode voiturier autonome avant de sortir du véhicule avec son passager. La voiture a alors entamé sa manœuvre, reculé, puis s'est dirigée tout droit vers le plan d'eau, comme une petite loutre pleine de confiance. Le système de parking a visiblement confondu la surface brillante de l'étang avec une place de stationnement libre. Ce n'est qu'au moment où le pare-chocs avant a touché l'eau que le véhicule s'est enfin arrêté, évitant de justesse une submersion complète.
Le propriétaire furieux, Xiaomi renvoie la balle
Le propriétaire du véhicule n'a pas tardé à réagir. Il a qualifié la fonction de parking intelligent de dangereuse et a déposé une plainte officielle auprès de Xiaomi, réclamant une compensation intégrale pour les éventuelles réparations et le préjudice moral. La réponse de Xiaomi a été plus froide : le constructeur a rappelé que le manuel d'utilisation stipule clairement que l'activation du parking automatique exige une vérification préalable du chemin par le conducteur. En clair, si la voiture finit dans l'eau, c'est la faute de celui qui a appuyé sur le bouton.
Un problème récurrent sur la SU7 ?
Ce n'est pas la première fois que le système de parking de la SU7 fait parler de lui. En janvier 2025, Xiaomi avait déjà rappelé plus de 30 000 véhicules pour un problème logiciel affectant la détection des obstacles statiques. Un autre incident à Hangzhou avait vu une SU7 Max dévaler une pente en mode autonome avant de percuter un pavillon. Les mises à jour OTA censées améliorer le système ne semblent pas avoir réglé tous les problèmes.
On en dit quoi ?
Cette mésaventure rappelle que le parking autonome reste une technologie d'assistance et non un système infaillible. Les environnements non standards comme les bords d'eau ou les terrains irréguliers peuvent facilement tromper les capteurs. Difficile quand même de ne pas remarquer que Xiaomi préfère pointer du doigt l'utilisateur plutôt que de reconnaître les limites de son système. Par contre, on peut aussi se demander qui a eu l'idée d'activer le mode voiturier à côté d'un étang. C'est bien d'avoir confiance, mais il ne faut peut-être pas abuser quand même.