Ford abandonne le F-150 Lightning électrique et perd 19,5 milliards de dollars
Ford vient d'annoncer l'arrêt de la production de son pick-up F-150 Lightning 100 % électrique. Le constructeur américain inscrit 19,5 milliards de dollars de pertes dans ses comptes pour réorienter sa stratégie vers les hybrides et les véhicules à autonomie étendue.
Un virage stratégique majeur
Ford tourne une page importante de son histoire électrique. La production du F-150 Lightning, lancé en grande pompe il y a quelques années, s'est officiellement arrêtée ce mois-ci. Malgré son statut de pick-up électrique le plus vendu aux États-Unis, les ventes ont chuté de plus de 60 % après la suppression en septembre dernier de l'aide fédérale de 7 500 dollars accordée aux acheteurs de véhicules électriques. Le PDG Jim Farley a été direct sur les raisons de ce revirement : le marché électrique américain est passé de 12 % à seulement 5 % des ventes automobiles du pays.
Le Lightning revient, mais avec un générateur essence
Ford ne compte pas pour autant abandonner le nom Lightning. La prochaine génération du pick-up sera ce qu'on appelle un véhicule électrique à autonomie étendue. Le principe : les roues restent entraînées par des moteurs électriques, mais un petit générateur essence embarqué recharge la batterie en roulant. Résultat annoncé : environ 1 100 km d'autonomie, un 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes et des capacités de remorquage préservées. Le véhicule sera toujours assemblé dans l'usine Ford de Dearborn, dans le Michigan.
19,5 milliards de pertes et une rentabilité visée en 2029
Cette réorientation a un coût massif. Ford inscrit 19,5 milliards de dollars de pertes exceptionnelles dans ses comptes, dont 8,5 milliards liés à la dépréciation de ses équipements dédiés à l'électrique. Sa division véhicules électriques a déjà perdu 3,6 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de 2025. Ford vise désormais la rentabilité de cette branche d'ici 2029. En parallèle, l'entreprise reconvertit son usine de batteries du Kentucky pour fabriquer des systèmes de stockage d'énergie destinés aux centres de données, surfant sur la demande liée à l'intelligence artificielle.
On en dit quoi ?
Le virage de Ford illustre bien les difficultés du marché électrique américain. Abandonner un modèle qui restait le pick-up électrique le plus vendu du pays, c'est quand même un signal fort. La solution avec générateur essence ressemble à un compromis pragmatique : on garde les avantages de la conduite électrique tout en éliminant l'angoisse de la panne sèche. Par contre, difficile de ne pas remarquer que Ford recule là où Tesla, Rivian et les constructeurs chinois continuent d'avancer. Avec 1 100 km d'autonomie annoncés, le nouveau Lightning pourrait séduire les sceptiques.