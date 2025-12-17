BYD étend sa garantie batterie à 250 000 km
Par Vincent Lautier - Publié le
Le constructeur chinois BYD vient d'annoncer une extension de la garantie de sa batterie Blade à 8 ans ou 250 000 km en Europe. Une couverture qui surpasse celle de Tesla et de la plupart des concurrents, et qui s'applique rétroactivement aux véhicules déjà en circulation.
BYD passe à l'offensive en Europe avec cette nouvelle garantie. La durée reste fixée à 8 ans, mais le kilométrage maximal grimpe désormais à 250 000 km, contre 200 000 km auparavant. Le constructeur garantit également un état de santé minimal de 70 % pour la batterie à l'issue de cette période. Pour comparaison, Tesla propose 160 000 km sur ses Model 3 et Model Y de base, et 192 000 km sur les versions Grande Autonomie. Volkswagen, Hyundai et Kia restent à 160 000 km. BYD offre donc près de 60 % de kilométrage supplémentaire par rapport au standard de l'industrie.
Cette confiance affichée repose sur la technologie Blade Battery, développée en interne par BYD. Ces cellules utilisent la chimie lithium-fer-phosphate, réputée pour sa stabilité thermique et sa longévité. BYD annonce plus de 3 000 cycles de charge possibles, soit l'équivalent de plus d'un million de kilomètres pour la plupart des véhicules. La batterie Blade est aussi la seule à avoir passé avec succès le test de pénétration par clou, une épreuve redoutable pour évaluer les risques d'emballement thermique. Lors de ce test, la batterie n'a émis ni fumée ni flamme, avec une température de surface restant entre 30 et 60°C.
La bonne nouvelle pour les propriétaires actuels de BYD, c'est que cette extension s'applique automatiquement et rétroactivement. Tous les véhicules vendus depuis le lancement de la marque en Europe fin 2024 sont concernés, qu'il s'agisse de modèles électriques ou hybrides rechargeables. Seules certaines flottes bénéficiant de conditions spéciales sont exclues. BYD complète cette offre avec 12 ans de garantie anticorrosion sans limite de kilométrage, 8 ans ou 150 000 km pour la chaîne de traction, et 6 ans ou 150 000 km pour la garantie générale.
Cette annonce arrive au bon moment pour BYD, qui voit ses ventes exploser en Europe. Avec cette garantie kilométrique record, le constructeur chinois s'attaque directement aux craintes des acheteurs potentiels sur la durabilité des batteries. C'est aussi un argument de poids pour séduire les taxis et les flottes de VTC, gros rouleurs. On peut se demander si Tesla et Volkswagen vont réagir en alignant leurs garanties. En attendant, difficile de ne pas remarquer que BYD fabrique ses propres batteries, ce qui lui permet de prendre des engagements que d'autres constructeurs dépendants de fournisseurs externes ne peuvent pas se permettre. Et vous, ça vous rassurerait d'avoir 250 000 km de garantie sur votre batterie ?
