Tesla va enfin produire ses propres batteries en Allemagne à partir de 2027

On en dit quoi ?



Ce revirement de Tesla montre bien la guerre des subventions que se livrent l'Europe et les États-Unis pour attirer les investissements dans les batteries. Après avoir snobé le Vieux Continent pendant trois ans, le constructeur revient finalement à ses premières ambitions allemandes. Les 8 GWh annoncés restent bien loin des 100 GWh promis initialement, mais c'est un premier pas. Reste à voir si Tesla tiendra ses engagements, l'annonce étant conditionnée à des « circonstances favorables ». Une formule suffisamment vague pour garder toutes les options ouvertes.