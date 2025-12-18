Tesla dépose un brevet pour intégrer des antennes Starlink directement dans le toit de ses voitures

On en dit quoi ?



Sur le papier, l'idée est vraiment chouette : une antenne satellite invisible qui garantit une connexion partout, sans avoir à bricoler un Starlink Mini sous le toit en verre comme le font certains propriétaires actuellement. Par contre, Tesla dépose beaucoup de brevets qui ne voient jamais le jour, donc prudence quand même. Le coût de l'abonnement Starlink viendrait aussi probablement s'ajouter à la facture. Et vous, une Tesla qui capte internet même au fin fond de la Creuse ?