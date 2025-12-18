Tesla dépose un brevet pour intégrer des antennes Starlink directement dans le toit de ses voitures
Par Vincent Lautier - Publié le
Tesla vient de publier un brevet décrivant un toit capable de laisser passer les signaux satellites. L'idée est d'intégrer une antenne Starlink invisible dans la structure du véhicule, pour garantir une connexion internet même dans les zones blanches.
Un toit en polymère transparent aux ondes radio
Le brevet américain 2025/0368267, publié le 13 décembre 2025, détaille une structure de toit en quatre couches utilisant des polymères spécifiques comme le polycarbonate, l'ABS ou l'ASA. Ces matériaux sont transparents aux radiofréquences, contrairement au métal ou au verre traditionnellement utilisés dans l'automobile. L'objectif est évident : permettre aux signaux satellites de traverser le toit sans perte de qualité, tout en respectant les normes de sécurité fédérales américaines sur les impacts.
Un module complet intégré au toit
Le brevet va plus loin qu'une simple antenne. Tesla envisage un sous-ensemble de toit livré préassemblé avec tous les composants de connectivité : antennes Wi-Fi, Bluetooth, LTE, GPS, module de communication satellite, mais aussi des éléments intérieurs comme le microphone, l'éclairage de carte et le bouton de warning. Cette approche permettrait de réduire le temps d'assemblage en usine de trois à cinq fois, tout en simplifiant la production et l'automatisation.
Starlink pour éliminer les zones blanches
Même si le brevet ne mentionne pas explicitement Starlink, les implications sont évidentes compte tenu du rôle d'Elon Musk à la tête de Tesla et SpaceX, et ça semble assez logique et intelligent. L'intégration d'une connectivité satellite éliminerait les zones mortes, particulièrement en milieu rural, dans les déserts ou en montagne. Pour les robotaxis que Tesla prépare, une connexion fiable est d'ailleurs indispensable pour la surveillance à distance et la gestion de flotte. La FCC a déjà approuvé Starlink pour les véhicules en mouvement depuis 2022.
On en dit quoi ?
Sur le papier, l'idée est vraiment chouette : une antenne satellite invisible qui garantit une connexion partout, sans avoir à bricoler un Starlink Mini sous le toit en verre comme le font certains propriétaires actuellement. Par contre, Tesla dépose beaucoup de brevets qui ne voient jamais le jour, donc prudence quand même. Le coût de l'abonnement Starlink viendrait aussi probablement s'ajouter à la facture. Et vous, une Tesla qui capte internet même au fin fond de la Creuse ?