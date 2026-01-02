5 fois plus puissant qu'un Superchargeur : la vidéo impressionnante de la recharge du Tesla Semi
Tesla a publié une vidéo montrant son Semi en train de se recharger à une puissance de 1,2 mégawatt. C'est cinq fois plus rapide que les bornes les plus puissantes pour voitures, et ça pourrait bien lever le principal frein à l'électrification du transport routier.
La vidéo publiée par Tesla montre le Semi atteignant un pic de 1 206 kW, soit 1,2 MW. Pour donner un ordre de grandeur, les Superchargers V4 les plus rapides pour voitures plafonnent à 250 kW. Le système repose sur l'architecture V4 Cabinet de Tesla, compatible avec des véhicules fonctionnant entre 400 et 1 000 volts. Pour gérer une telle puissance, le câble de charge est refroidi par liquide et le connecteur utilise un système de refroidissement par immersion. Sans ces technologies, les câbles fondraient littéralement, ce qui a priori ne serait pas bien pratique à l'usage.
Avec cette puissance, Tesla annonce pouvoir récupérer 70 % de l'autonomie du Semi en seulement 30 minutes. Le camion dispose d'une batterie estimée entre 800 et 900 kWh pour une autonomie de 500 miles, soit environ 800 km. Avec un débit d'environ 20 kWh par minute, une recharge de 10 à 80 % prendrait moins de 45 minutes. C'est un argument de poids pour les transporteurs : pendant la pause réglementaire obligatoire de 30 minutes des chauffeurs, le camion peut récupérer 400 miles d'autonomie. Le temps mort devient productif.
Tesla prévoit de lancer la production en série du Semi au premier semestre 2026, avec une montée en cadence au second semestre. L'usine, située près de la Gigafactory Nevada à Sparks (aux US bien sûr), viserait une capacité de 50 000 unités par an à plein régime. Côté infrastructure, Tesla a annoncé 46 stations Megacharger prévues aux États-Unis d'ici 2027. Les premières bornes à 1,2 MW sont déjà opérationnelles sur le site de l'usine du Semi. Les premiers camions produits seront d'abord utilisés pour la logistique interne de Tesla avant d'être livrés aux clients.
Tesla fait ce qu'elle sait faire de mieux : impressionner avec des chiffres. La recharge à 1,2 MW est un vrai tour de force technique, et les 30 minutes pour récupérer 70 % d'autonomie répondent directement aux inquiétudes des transporteurs. Alors certes, la vidéo manque de détails sur l'état de charge initial de la batterie et la courbe de puissance complète, et laisse quelques zones d'ombre, mais on sait que la marque a quand même une très forte expertise sur ces questions, donc on peut leur faire confiance a priori. Reste aussi la question du réseau : 46 stations pour couvrir les États-Unis, c'est un début, mais il en faudra beaucoup plus pour convaincre les flottes de basculer vers l'électrique.
Une puissance de recharge record
70 % d'autonomie en 30 minutes
Production en 2026 et réseau de Megachargers
On en dit quoi ?
