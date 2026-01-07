Lucid, Nuro et Uber dévoilent leur robotaxi au CES 2026,

On en dit quoi ?



Il faut bien constater que ce trio Lucid-Nuro-Uber arrive avec un projet ambitieux et visiblement bien ficelé. L'intégration des capteurs dès l'usine est une vraie bonne idée qui pourrait donner un avantage face à Waymo. Par contre, on reste un peu prudent sur le calendrier : lancer un service de robotaxi grand public d'ici fin 2026, c'est serré. Mais bon, avec 300 millions de dollars sur la table, Uber a clairement décidé de ne pas laisser le marché de la conduite autonome à ses concurrents. On a plus qu'à attendre 2047 que ce genre de projet arrive en France… Snif.