Lucid, Nuro et Uber dévoilent leur robotaxi au CES 2026,
Par Vincent Lautier - Publié le
Au CES 2026, Lucid, Nuro et Uber ont présenté leur robotaxi commun basé sur le SUV électrique Lucid Gravity. Équipé du système de conduite autonome de Nuro et de la plateforme Nvidia Drive, le véhicule entrera en service dans la région de San Francisco fin 2026.
Le robotaxi repose sur le Lucid Gravity, le SUV électrique haut de gamme du constructeur américain. La particularité de ce projet c'est surtout l'intégration des équipements autonomes directement sur la chaîne de production, dans l'usine Lucid de Casa Grande en Arizona. Contrairement à Waymo qui achète des Jaguar I-Pace pour les modifier ensuite, tout est ici assemblé d'origine. Cette approche permet de réduire les coûts et les délais de mise en production. Le véhicule peut accueillir jusqu'à six passagers dans sa configuration trois rangées.
Côté technologie, le robotaxi embarque un arsenal complet de capteurs : caméras haute résolution, lidars et radars répartis sur l'ensemble de la carrosserie. Un anneau lumineux baptisé
Ce partenariat à trois fait suite à un investissement de 300 millions de dollars d'Uber dans Lucid Motors, annoncé en juillet 2025. Le géant du VTC s'est également engagé à acheter 20 000 véhicules.
Les tests sur route ont débuté en décembre dernier dans la Bay Area de San Francisco, et le service commercial devrait être lancé dans cette même région fin 2026. L'objectif affiché est ensuite de déployer le service dans des dizaines de villes à travers le monde au cours des six prochaines années.
Il faut bien constater que ce trio Lucid-Nuro-Uber arrive avec un projet ambitieux et visiblement bien ficelé. L'intégration des capteurs dès l'usine est une vraie bonne idée qui pourrait donner un avantage face à Waymo. Par contre, on reste un peu prudent sur le calendrier : lancer un service de robotaxi grand public d'ici fin 2026, c'est serré. Mais bon, avec 300 millions de dollars sur la table, Uber a clairement décidé de ne pas laisser le marché de la conduite autonome à ses concurrents. On a plus qu'à attendre 2047 que ce genre de projet arrive en France… Snif.
Un SUV électrique transformé en taxi autonome
Une batterie de capteurs et le cerveau de Nvidia
haloest intégré au toit pour permettre aux passagers d'identifier facilement leur véhicule et de suivre le statut de la course. Le système de conduite autonome est développé par Nuro, alors que la puissance de calcul est assurée par la plateforme Nvidia Drive AGX Thor. À l'intérieur, des écrans permettent de contrôler la climatisation, la musique, de contacter le support Uber ou de visualiser ce que voit le véhicule en temps réel.
Un investissement massif d'Uber
On en dit quoi ?
