Pourquoi BYD investit désormais dans le cinéma européen ?
Par Laurence - Publié le
Après avoir explosé les ventes de véhicules électriques, BYD poursuit son expansion, cette fois-ci bien loin des chaînes de montage. Le Chinois vient en effet d'annoncer un partenariat stratégique inédit avec Mediawan, l’un des studios européens les plus influents, à l’origine de succès comme Adolescence, F1: Le Film ou encore Miraculous.
Si les détails financiers de l’accord n’ont pas été dévoilés, il s’agirait d’un investissement significatif de BYD dans Mediawan, dont le portefeuille regroupe plus de 80 sociétés de production, parmi lesquelles Plan B, See-Saw Films ou encore LuckyChap. Ce rapprochement marque l’entrée officielle de BYD dans l’industrie du contenu et du divertissement.
Les deux groupes décrivent leur alliance comme une collaboration sans précédent, destinée à
Dans cette optique, ils lancent le
Le partenariat prévoit également des collaborations éditoriales et créatives. Des véhicules BYD pourront apparaître dans certaines productions phares de Mediawan, notamment dans le prochain film cinéma Miraculous. Le studio développera par ailleurs des formats originaux inspirés de l’univers et des valeurs de BYD, mêlant narration et branding.
Pour Stella Li, vice-présidente de BYD, cet accord marque un nouveau chapitre pour le groupe :
Pierre-Antoine Capton, président de Mediawan et cofondateur du groupe avec Xavier Niel et Mathieu Pigasse, voit dans ce partenariat une illustration de la stratégie du studio :
L’alliance entre BYD et Mediawan s’inscrit dans une tendance croissante : celle de grandes marques grand public investissant directement dans le cinéma et les séries afin d’accroître leur présence dans la culture populaire mondiale. Pour les studios confrontés à la pression budgétaire et à la fragmentation des financements traditionnels, ces partenariats représentent une nouvelle source de ressources et d’opportunités créatives.
Mediawan produit aujourd’hui plus de 400 œuvres par an, couvrant la fiction, le documentaire, l’animation et le cinéma, avec des succès internationaux comme Slow Horses, Call My Agent! ou Miraculous. Avec l’appui de BYD, le studio renforce un peu plus ses ambitions globales, tandis que le constructeur automobile chinois amorce un virage stratégique vers le soft power culturel.
Un partenariat présenté comme stratégique et culturel
soutenir la créativité européenne et internationale, autour de valeurs communes d’innovation, de durabilité et d’ouverture mondiale. Au-delà du financement, BYD et Mediawan souhaitent également mettre en avant les talents émergents.
Build Your Dreams Award, un prix destiné à récompenser de jeunes créateurs sur une période de trois ans. Organisé pendant le Festival de Cannes, ce prix offrira une dotation de 50 000 euros au lauréat, avec l’ambition d’accompagner une nouvelle génération de storytellers.
Des synergies entre marques et contenus
chez BYD, nous pensons que la technologie et la créativité partagent le même objectif : imaginer un monde meilleur. En nous associant à l’un des studios les plus visionnaires d’Europe, nous ne faisons pas que soutenir les arts, nous donnons les moyens à la prochaine génération de conteurs de partager des histoires porteuses de sens.
Associer des marques comme BYD à nos productions devient essentiel pour innover à grande échelle et investir dans des projets ambitieux, en France comme à l’international.
Une tendance de fond dans l’industrie
