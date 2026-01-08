Pourquoi BYD investit désormais dans le cinéma européen ?

Un partenariat présenté comme stratégique et culturel

soutenir la créativité européenne et internationale

Build Your Dreams Award

Slow Horse produit par See-Saw Films

Des synergies entre marques et contenus

chez BYD, nous pensons que la technologie et la créativité partagent le même objectif : imaginer un monde meilleur. En nous associant à l’un des studios les plus visionnaires d’Europe, nous ne faisons pas que soutenir les arts, nous donnons les moyens à la prochaine génération de conteurs de partager des histoires porteuses de sens

Associer des marques comme BYD à nos productions devient essentiel pour innover à grande échelle et investir dans des projets ambitieux, en France comme à l’international

Une tendance de fond dans l’industrie

Si les détails financiers de l’accord n’ont pas été dévoilés, il s’agirait d’un, dont le portefeuille regroupe plus de 80 sociétés de production, parmi lesquelles Plan B, See-Saw Films ou encore LuckyChap. Ce rapprochement marque l’Les deux groupes décrivent leur alliance comme une collaboration sans précédent, destinée à, autour de valeurs communes d’innovation, de durabilité et d’ouverture mondiale. Au-delà du financement, BYD et Mediawan souhaitent également mettre en avant les talents émergents.Dans cette optique, ils lancent le. Organisé pendant le Festival de Cannes, ce prix offrira une dotation de 50 000 euros au lauréat, avec l’ambition d’accompagner une nouvelle génération de storytellers.Le partenariat prévoit également des collaborations éditoriales et créatives.Le studio développera par ailleurs des formats originaux inspirés de l’univers et des valeurs de BYD, mêlant narration et branding.Pour Stella Li, vice-présidente de BYD, cet accord marque un nouveau chapitre pour le groupe :Pierre-Antoine Capton, président de Mediawan et cofondateur du groupe avec Xavier Niel et Mathieu Pigasse, voit dans ce partenariat une illustration de la stratégie du studio :: celle de grandes marques grand public investissant directement dans le cinéma et les séries afin d’accroître leur présence dans la culture populaire mondiale. Pour les studios confrontés à la pression budgétaire et à la fragmentation des financements traditionnels, ces partenariats représentent une nouvelle source de ressources et d’opportunités créatives.Mediawan produit aujourd’hui plus de 400 œuvres par an, couvrant la fiction, le documentaire, l’animation et le cinéma, avec des succès internationaux comme. Avec l’appui de BYD, le studio renforce un peu plus ses ambitions globales, tandis que le constructeur automobile chinois amorce un virage stratégique vers le soft power culturel.