Ceer Motors : l'Arabie Saoudite dévoile son premier SUV électrique au design improbable

On en dit quoi ?



C'est quand même un projet très ambitieux que de lancer une marque automobile en partant de zéro. Le design de ce SUV risque aussi de pas mal diviser. Par contre les partenariats avec BMW et Rimac apportent une certaine crédibilité technique, et Foxconn a montré qu'il savait industrialiser rapidement. Reste à voir si Ceer parviendra à s'imposer sur un marché déjà très concurrentiel, et saura aussi faire face à la déferlante chinoise, qui impacte les acteurs du monde entier.