Ceer Motors : l'Arabie Saoudite dévoile son premier SUV électrique au design improbable
Par Vincent Lautier - Publié le
Le fonds souverain saoudien finance une nouvelle marque automobile. Les premières photos volées de son SUV électrique montrent un véhicule au design inhabituel, quelque peu éloigné des standards du marché.
Un nouveau venu financé par le pétrole
L'Arabie Saoudite se lance donc dans la voiture électrique avec Ceer Motors, une joint-venture créée en 2022 entre le Public Investment Fund et Foxconn. Le prototype de SUV repéré il y a quelques jours adopte un design en coin assez éloigné des codes habituels. La silhouette est dominée par un pare-brise panoramique baptisé
Halo, présenté comme le plus grand jamais installé sur un SUV. Cette surface vitrée repousse le conducteur vers l'arrière du véhicule, dans une configuration à deux portes inhabituelle pour un utilitaire sport. Pour limiter la chaleur sous le soleil saoudien, Ceer a fait appel à Isoclima, le fournisseur de Pagani et McLaren, qui applique un revêtement réfléchissant les infrarouges.
Des partenariats industriels solides
La liste des collaborateurs est longue comme le bras. BMW fournit la technologie des composants sous licence. Rimac équipera les modèles haut de gamme avec ses systèmes de propulsion. Hyundai Transys a signé en juin 2024 pour les transmissions. Foxconn développe l'architecture électrique de la plateforme. La marque annonce une autonomie dépassant les 600 kilomètres. L'usine, en cours de construction à King Abdullah Economic City, couvrira un million de mètres carrés et pourra produire jusqu'à 240 000 véhicules par an.
Un projet inscrit dans le plan Vision 2030
Cette initiative s'inscrit dans le plan Vision 2030 du prince héritier Mohammed ben Salmane, qui cherche à diversifier l'économie saoudienne au-delà du pétrole. Ceer devrait attirer plus de 150 millions de dollars d'investissements étrangers et créer 30 000 emplois directs et indirects. D'ici 2034, la marque ambitionne de contribuer à hauteur de 8 milliards de dollars au PIB saoudien. Une berline pourrait arriver dès fin 2026, le SUV étant prévu pour 2027. Les premiers marchés ciblés sont l'Arabie Saoudite, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.
On en dit quoi ?
C'est quand même un projet très ambitieux que de lancer une marque automobile en partant de zéro. Le design de ce SUV risque aussi de pas mal diviser. Par contre les partenariats avec BMW et Rimac apportent une certaine crédibilité technique, et Foxconn a montré qu'il savait industrialiser rapidement. Reste à voir si Ceer parviendra à s'imposer sur un marché déjà très concurrentiel, et saura aussi faire face à la déferlante chinoise, qui impacte les acteurs du monde entier.