Foxconn passe de l'iPhone au SUV électrique (avec un design de Pininfarina)

à la mode d'Elon Musk

Une présentation officielle le 18 octobre 2022, un design de Pininfarina !

MiH

Foxconn voudrait conquérir 5% du marché des VE d'ici 2025 (avec l'Apple Car ?)

Nos autres vidéos sur le sujet

Par ici notre essai longue durée de la Megane E-Tech 2022 !

Par ici notre test de la Volkswagen ID.4 GTX !

Si vous avez aimé ce reportage, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à notre chaine YouTube et à souscrire un abonnement VIP ! Cela nous permettra d'en faire d'autres !

Depuis plusieurs mois,(certains n'ont pas manqué de sauter sur l'occasion pour y voir la firme se faire la main avant l'Apple Car). Quoiqu'il en soit,En attendant sa présentation officielle le 18 octobre lors du Hon Hai Tech Day 2022 (la keynote annuelle de la marque), Foxconn tease les foules avec une petite vidéo dévoilantPour le moment, il n'ycommuniquée sur ce véhicule qui devrait toutefois utiliser une plateforme inédite et conçue par Foxconn répondant au petit nom de. Aussi il faudra se contenter de regarder le look du véhicule, un style plutôt épuré,(certains pourront y voir une ressemblance avec l'arrière de la Volkswagen ID.3.).Le Taïwanais a d'ailleurs qualifié cette alliance,. Il entend ainsi renforcer sa capacité à construire rapidement des composants pour les véhicules électriques et d'en réduire les coûts.Par le passé, il a conclu d’autres accords dans le domaine des VE avec la start-up américaineet le conglomérat indien. En mai dernier, lors d'une assemblée d'actionnaires, le groupe avait annoncé viser 5 % du marché mondial des VE d'ici fin 2025 et espérer augmenter sa capacité à fabriquer des puces dédiées, notamment celles impliquées dans la gestion de l'énergie.