Stellantis tue brutalement toute sa gamme hybride rechargeable aux USA
Par Vincent Lautier - Publié le
Le groupe franco-italien met fin à sa gamme PHEV en Amérique du Nord dès 2026. Jeep Wrangler 4xe, Grand Cherokee 4xe, Chrysler Pacifica : tous ces modèles disparaissent du catalogue, victimes d'une demande en berne et de rappels à répétition.
Stellantis vient de confirmer l'arrêt de l'ensemble de ses programmes hybrides rechargeables sur le marché nord-américain. Le Jeep Wrangler 4xe, pourtant numéro un des ventes PHEV aux États-Unis depuis son lancement en 2021, est le premier concerné. Le Grand Cherokee 4xe, le Chrysler Pacifica Hybrid et l'Alfa Romeo Tonale PHEV suivent le même chemin. Le groupe avait déjà annulé le Jeep Gladiator 4xe avant même sa commercialisation et cessé l'importation du Dodge Hornet hybride rechargeable depuis l'Italie à cause des droits de douane imposés par l'administration Trump.
Plusieurs facteurs expliquent cette décision. La demande pour les PHEV s'est tassée aux États-Unis, et la suppression des aides fédérales de 7 500 dollars sous l'ère Biden n'arrange rien. Les hybrides rechargeables servaient aussi à compenser les émissions des gros SUV et pick-up pour respecter les normes environnementales. Avec l'assouplissement de ces règles, l'intérêt tactique s'est évaporé. Côté fiabilité, le bilan est peu glorieux : près de 375 000 Jeep 4xe ont été rappelées en 2025 pour des risques d'incendie liés aux batteries. Officiellement, Stellantis assure que ces rappels n'ont pas influencé la décision. Dans les faits, difficile de croire que ça n'a pas pesé.
Le groupe ne tourne pas le dos à l'électrification pour autant. La stratégie se recentre sur les hybrides non rechargeables et les véhicules à prolongateur d'autonomie. Le nouveau Jeep Cherokee 2026 inaugure cette approche avec son moteur 1.6L HEV, sans prise. Les futurs Jeep Grand Wagoneer et Ram 1500 REV profiteront d'un prolongateur d'autonomie, une technologie où le moteur thermique sert uniquement à recharger la batterie sans entraîner les roues. C'est ce que propose déjà Leapmotor sur son C10 REEV, marque dont Stellantis est partenaire.
C'est quand même assez étonnant de voir Stellantis faire machine arrière sur une technologie qu'il défendait bec et ongles il y a deux ans. En 2024, Jeep visait 170 000 ventes de PHEV par an et plus de 40% du marché américain. Aujourd'hui, le badge 4xe va survivre, mais uniquement sur des véhicules électriques ou à prolongateur d'autonomie. Bonne nouvelle pour l'Europe : cette décision ne concerne pas notre marché, où le groupe a cruellement besoin de baisser ses émissions de CO2. Reste à savoir si les PHEV reviendront un jour sous une forme plus fiable, ou si Stellantis a définitivement tourné la page aux US.
Un revirement brutal
Pourquoi ce coup de frein
Cap sur les hybrides simples et le prolongateur d'autonomie
On en dit quoi ?
