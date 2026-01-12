Stellantis tue brutalement toute sa gamme hybride rechargeable aux USA

On en dit quoi ?



C'est quand même assez étonnant de voir Stellantis faire machine arrière sur une technologie qu'il défendait bec et ongles il y a deux ans. En 2024, Jeep visait 170 000 ventes de PHEV par an et plus de 40% du marché américain. Aujourd'hui, le badge 4xe va survivre, mais uniquement sur des véhicules électriques ou à prolongateur d'autonomie. Bonne nouvelle pour l'Europe : cette décision ne concerne pas notre marché, où le groupe a cruellement besoin de baisser ses émissions de CO2. Reste à savoir si les PHEV reviendront un jour sous une forme plus fiable, ou si Stellantis a définitivement tourné la page aux US.