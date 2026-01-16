Zeekr 7GT : le break électrique chinois qui recharge plus vite que tout le monde arrive en France
Par Vincent Lautier - Publié le
Zeekr dévoile son 7GT au Salon de Bruxelles, un break électrique capable de récupérer 340 km d'autonomie en 10 minutes. La marque chinoise cherche à arriver en France dès mi-2026 avec des prix 20 000 euros sous la concurrence allemande.
Une architecture 800 volts qui change tout
Zeekr, filiale premium du groupe Geely, vient de présenter officiellement son 7GT pour le marché européen. Et autant dire que les specs ont de quoi faire réfléchir les constructeurs allemands. Le break repose sur une plateforme 800 volts et peut encaisser jusqu'à 480 kW en charge rapide. Concrètement, ça donne un 10 à 80 % en 13 minutes sur la batterie de 75 kWh, et 16 minutes pour celle de 100 kWh. Côté autonomie, Zeekr annonce 519 km pour l'entrée de gamme et jusqu'à 655 km pour la version Long Range.
Trois versions et des prix agressifs
La gamme se décline en trois motorisations. Les deux versions à propulsion développent 310 kW (422 ch) et abattent le 0 à 100 km/h en 5,3 secondes. La version intégrale grimpe à 475 kW (646 ch) et passe sous les 3,5 secondes. Le break mesure 4,82 mètres de long et propose 456 litres de coffre, extensibles à 1 737 litres banquette rabattue. Côté tarifs, la version Core RWD démarre à 45 990 euros, la Long Range à 50 990 euros et la Privilege AWD à 57 490 euros. À titre de comparaison, l'Audi A6 Avant e-tron débute à plus de 66 000 euros.
La France dans le viseur pour mi-2026
Les commandes sont déjà ouvertes en Allemagne, Belgique et aux Pays-Bas, avec des livraisons prévues dès juillet 2026. La France devrait suivre dans la foulée, au second semestre. Zeekr mise sur un design développé en Suède pour séduire les acheteurs européens, avec un intérieur soigné (écran de 15,4 pouces, affichage tête haute en réalité augmentée de 35,5 pouces) et des portes électriques à l'avant comme à l'arrière.
On en dit quoi ?
C'est quand même impressionnant de voir un constructeur chinois débarquer avec une recharge aussi rapide. Les 480 kW, aucun modèle européen ne fait mieux là tout de suite. Et les prix sont assez fous : 20 000 euros de moins qu'une Audi pour des prestations équivalentes, voire supérieures sur le papier. Reste la question du réseau après-vente, point sur lequel les marques chinoises ont encore tout à prouver. En tous cas, les constructeurs allemands ont du souci à se faire.