Zeekr 7GT : le break électrique chinois qui recharge plus vite que tout le monde arrive en France

On en dit quoi ?



C'est quand même impressionnant de voir un constructeur chinois débarquer avec une recharge aussi rapide. Les 480 kW, aucun modèle européen ne fait mieux là tout de suite. Et les prix sont assez fous : 20 000 euros de moins qu'une Audi pour des prestations équivalentes, voire supérieures sur le papier. Reste la question du réseau après-vente, point sur lequel les marques chinoises ont encore tout à prouver. En tous cas, les constructeurs allemands ont du souci à se faire.