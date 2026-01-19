Tesla repousse sa puce AI5 à 2027, et le Cybercab devra faire sans

On en dit quoi ?



C'est quand même un peu balot de voir Musk annoncer un design terminé puis revenir six mois plus tard pour dire qu'il est presque terminé. Le souci, c'est que la valorisation de Tesla repose beaucoup sur sa supériorité technologique, pas sur ses volumes de vente. Lancer le Cybercab avec une puce d'ancienne génération tout en promettant la révolution autonome depuis dix ans, ça commence à faire jaser. On espère en tous cas que les nouveaux délais seront tenus, car cette puce est quand même très prometteuse.