Tesla repousse sa puce AI5 à 2027, et le Cybercab devra faire sans
Par Vincent Lautier - Publié le
Le robotaxi de Tesla devait embarquer la nouvelle génération de puces maison pour tenir ses promesses de conduite autonome. Sauf que voilà, le calendrier a pris du plomb dans l'aile. La puce AI5 ne sera pas prête avant mi-2027 et le Cybercab devra se contenter du matériel actuel pour son lancement prévu l'an prochain.
Un design "presque terminé"... six mois après l'avoir dit fini
En juillet dernier, Elon Musk affirmait que le design de la puce AI5 était terminé. Aujourd'hui, en janvier 2026, le même Musk annonce sur X que ce design est en fait
presque terminé. Le glissement sémantique en dit long sur l'état réel du projet. La production en volume ne démarrera pas avant mi-2027, soit près de deux ans après le calendrier initial qui visait fin 2025. Tesla explique avoir besoin de plusieurs centaines de milliers de cartes AI5 prêtes à l'emploi avant de basculer ses lignes de production.
Un Cybercab qui démarre avec du matériel actuel
Le problème, c'est que le Cybercab reste prévu pour le deuxième trimestre 2026. Ce robotaxi conçu sans volant ni pédales devra donc se lancer avec la puce AI4, celle qui équipe déjà les Tesla vendues aujourd'hui. La présidente du conseil d'administration avait suggéré d'ajouter un volant et des pédales en cas de pépin logiciel. Musk a balayé l'idée quelques jours plus tard. Le Cybercab restera donc fidèle à son design original, quitte à limiter son déploiement à des zones géographiques restreintes ou à nécessiter une supervision humaine à distance, comme le fait Waymo.
Des performances promises de haut vol
Sur le papier, l'AI5 promet jusqu'à dix fois la puissance de calcul de l'AI4, voire cinquante fois selon certaines déclarations de Tesla. La consommation devrait tomber autour de 250 watts, un argument de poids, par exemple pour le robot Optimus. Samsung et TSMC se partagent la fabrication. Et pendant ce temps, Tesla travaille déjà sur l'AI6 avec un contrat Samsung de 16,5 milliards de dollars pour une production au Texas. Musk vise même un cycle de conception de neuf mois entre chaque génération.
On en dit quoi ?
C'est quand même un peu balot de voir Musk annoncer un design terminé puis revenir six mois plus tard pour dire qu'il est presque terminé. Le souci, c'est que la valorisation de Tesla repose beaucoup sur sa supériorité technologique, pas sur ses volumes de vente. Lancer le Cybercab avec une puce d'ancienne génération tout en promettant la révolution autonome depuis dix ans, ça commence à faire jaser. On espère en tous cas que les nouveaux délais seront tenus, car cette puce est quand même très prometteuse.