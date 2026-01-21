Subaru Uncharted : le SUV électrique débarque en France à partir de 36 990 euros
Subaru a officialisé les prix de l'Uncharted pour la France, et c'est plutôt une bonne surprise. Le SUV coupé électrique démarre à 36 990 euros, un prix plutôt accessible pour la marque. Ce modèle sera disponible dès mai 2026, et il doit représenter la moitié des ventes, pour tenter de regagner le marché français.
On ne va pas se mentir, Subaru avait hélas quasiment disparu du paysage automobile français ces dernières années. La faute au malus écologique qui a rendu ses modèles thermiques difficiles à vendre. Le Solterra, lancé fin 2023, n'a été vendue qu'à quelques unités, un vrai flop.
Du coup, la marque aux six étoiles repart de zéro avec sa stratégie 100 % électrique. Trois modèles arrivent au premier semestre 2026 : le Solterra restylé en février pour 48 990 euros, l'Uncharted en mai, et l'E-Outback au mois de juin. Pierre Guignot, président de Subaru France, assume une stratégie de conquête quasi totale. Rien que ça.
C'est donc là que l'Uncharted sort du lot. Avec un tarif d'appel à 36 990 euros, il se positionne au niveau d'un Renault Scénic et à peine au-dessus de certains modèles chinois comme le MG5 EV . Trois versions sont au programme :
La version de base (2XSTART) qui embarque un moteur de 165 ch, une batterie de 57,7 kWh et affiche 451 km d'autonomie. C'est une traction, une première chez Subaru d'ailleurs. La version grande autonomie (2XPERIENCE) à 41 990 euros grimpe elle à 221 ch avec une batterie de 77 kWh. L'autonomie atteint 588 km en cycle WLTP. Toujours en traction. La version haut de gamme (4XPERIENCE) à 47 990 euros passe à la transmission intégrale avec deux moteurs pour 338 ch cumulés. Le 0 à 100 km/h s'effectue en 5 secondes et l'autonomie reste correcte avec 490 km.
Même sur l'entrée de gamme, Subaru a décidé de ne pas lésiner pas sur la dotation. On retrouve donc la pompe à chaleur, le chargeur AC 22 kW, un écran tactile 14 pouces, les sièges avant chauffants, la caméra de recul, le régulateur adaptatif et la surveillance des angles morts. C'est plutôt bien fourni pour le prix. Côté recharge, la puissance maxi en courant continu plafonne à 150 kW. C'est dans la moyenne du segment, même si on aurait aimé mieux en 2026, mais il faut bien faire quelques concessions pour le prix. Le préconditionnement de la batterie et le planificateur d'itinéraires sont eux aussi de série.
Pour accompagner son grand retour, Subaru s'appuie pour le moment sur 35 points de vente et 50 sites après-vente. Parmi les groupes de distribution : Autosphere (qui est déjà importateur historique), Amplitude, Suma, Maurin ou encore Théoblad. Pierre Guignot prévoit une seconde phase de développement avec l'ouverture de plusieurs nouveaux sites.
La marque propose aussi une garantie de 10 ans et un financement avec BNP Paribas qui peut s'étaler sur la même durée. L'objectif affiché pour la marque est de vendre entre 300 et 500 immatriculations en 2026, puis 1 000 à 1 500 en 2027.
C'est un sacré pari pour Subaru. La marque part de tellement loin qu'elle n'a au final pas grand chose à perdre. Il faut surtout admettre que les prix sont vraiment pas mauvais. À 36 990 euros, l'Uncharted a de bons arguments face à la concurrence.
Le problème, c'est que malgré tout, l'Uncharted est techniquement un Toyota C-HR+ rebadgé, même si Subaru assure avoir retravaillé le châssis et la transmission. En plus de ça, le réseau de concessionnaires s'est tellement réduit ces dernières années qu'il va falloir du temps pour regagner la confiance des acheteurs. Mais bon, avec une autonomie jusqu'à 588 km et des tarifs qui défient les constructeurs chinois, la marque a quand même quelques cartes à jouer.
Un come-back électrique
stratégie de conquête quasi totale. Rien que ça.
Des prix à peu près accessibles
Un bon équipement de série
Un réseau à reconstruire
On en dit quoi ?
