Surprise ! Tesla lance ses Robotaxis sans superviseur dans cette grande ville

On en dit quoi ?



C'est un moment très important pour Tesla, même si on est un peu éloigné des promesses d'Elon Musk qui annonçait un gros million de Robotaxis pour 2020. Nous sommes six ans plus tard, et on a seulement une dizaine de voitures dans une seule ville. D'ailleurs le Texas a été choisi pour sa réglementation plus souple, histoire de faciliter le lancement. Mais il faudra encore être un peu patient, pour voir ces véhicules rouler sans voiture de suivi, et surtout pour voir les chiffres de sécurité s'améliorer. Face à Waymo qui roule déjà à très grande échelle, la route s'annonce difficile, mais on sait qu'Elon Musk arrive (presque) toujours à ses fins, même s'il prend un peu plus de temps que les autres.