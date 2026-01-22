Volkswagen double Tesla, mais le Model Y reste indétrônable en Europe
Pour la première fois, Volkswagen a dépassé Tesla sur les ventes de voitures 100 % électriques en Europe. Le constructeur allemand a vendu 274 417 véhicules en 2025, soit 56 % de plus qu'en 2024. Tesla passe pour le moment à la deuxième place, avec 238 765 ventes, c'est une baisse de 27 %.
Une année délicate pour Tesla
Les chiffres sont pour le moment sans appel, mais s'il faut toujours les prendre avec des pincettes quand on considère les cycles de renouvellement de gamme. Concrètement Tesla a perdu près de 90 000 ventes en un an sur le Vieux Continent. L'Allemagne affiche elle un recul de 48 %, la France de 37 %, la Suède de 67 % et les Pays-Bas de 44 %. Seule la Norvège tire son épingle du jeu avec une hausse de 41 %, mais c'est surtout parce que les acheteurs ont anticipé la fin des aides à l'électrique prévue en 2026.
Les raisons de cette baisse ? Une gamme qui vieillit, le cycle de renouvellement que j'évoque un peu plus haut, mais aussi une concurrence qui s'est étoffée avec plus de 150 modèles électriques disponibles en Europe. On peut aussi évoquer les nouvelles règles autour de l'éco-score pour les voitures de fonction, qui ont été durcies dans certains pays, comme en France et en Allemagne.
Le Model Y reste numéro un
Malgré cette baisse, le Tesla Model Y conserve sa place de voiture électrique la plus vendue en Europe avec 151 331 exemplaires. C'est 28 % de moins qu'en 2024. Juste derrière, le Skoda Elroq fait une belle entrée à la deuxième place avec 94 106 ventes pour sa première année complète. La Renault 5 E-Tech complète le podium avec 81 517 unités et une progression de 522 %. Côté Volkswagen, les ID.4, ID.3 et ID.7 occupent les cinquième, sixième et septième places du classement.
Le groupe Volkswagen en forme
En cumulant Volkswagen, Skoda et Audi, le groupe allemand domine largement le marché européen de l'électrique. Skoda a réalisé la performance de l'année avec une croissance de 117 %, portée par l'Elroq. Audi progresse de 51 % et BMW suit avec 15 % de hausse. Au total, le marché européen des voitures électriques a bondi de 30 % pour atteindre 2,58 millions d'unités en 2025.
On en dit quoi ?
En attendant que Tesla renouvèle sa gamme, la stratégie multi-modèles du constructeur allemand semble être la bonne. La vraie question maintenant c'est de savoir si Tesla parviendra à inverser la tendance, par exemple avec ses futurs modèles plus abordables.