À contre-courant, Ford continue de croire en CarPlay
Par Laurence - Publié le
Alors que plusieurs constructeurs automobiles prennent leurs distances avec Apple CarPlay, Ford choisit au contraire de confirmer son soutien à la solution d’Apple. Lors d’une conférence récente, la direction financière du groupe a rappelé l’importance du choix laissé aux conducteurs, tout en esquissant la feuille de route technologique du constructeur pour les prochaines années.
Interrogée lors de la Barclays Global Auto and Mobility Tech Conference 2025, la directrice financière de Ford, Sherry House, a tenu à clarifier la position du constructeur sur Apple CarPlay. Le message est sans ambiguïté : Ford reste engagé et entend continuer à proposer CarPlay à ses clients.
Selon elle, CarPlay est une fonctionnalité appréciée des conducteurs, et Ford n’a aucune intention de la retirer de ses véhicules. L’objectif affiché est de laisser le choix, en permettant aux utilisateurs de combiner les solutions externes comme CarPlay avec les systèmes embarqués maison.
Au-delà de CarPlay, Ford prépare aussi l’avenir et ne veux vexer personne. En effet, le constructeur prévoit notamment l’arrivée de Google Gemini dans ses véhicules à partir de 2026, dès que la technologie sera disponible à grande échelle dans l’automobile.
En parallèle, Ford continue de développer ses applications natives, intégrées directement à l’écosystème maison. Selon Sherry House, ces nouvelles apps ont déjà permis une hausse de 20 points de l’engagement utilisateur par rapport à la précédente version de SYNC 4.
La stratégie est donc claire : jouer sur les deux tableaux et combiner le meilleur des plateformes externes avec une connaissance fine des usages clients, et proposer une expérience cohérente sur l’ensemble de la gamme.
Il y a encore quelques années, une telle déclaration serait passée inaperçue. Aujourd’hui, elle résonne différemment, notamment après la décision très commentée de General Motors d’abandonner CarPlay au profit de solutions internes. Dans ce contexte, la prise de position de Ford apparaît presque comme un contre-exemple, voire comme un signal rassurant pour les utilisateurs attachés à l’écosystème Apple dans leur voiture.
Toutefois, tout n'est pas tout rose : il reste en effet une zone d’ombre : CarPlay Ultra. Si Apple présente Ford comme un partenaire de cette nouvelle génération de CarPlay, le CEP du groupe, Jim Farley, s’est montré plus réservé. Il a en effet, récemment expliqué ne pas être satisfait de la première version de CarPlay Ultra, tout en confirmant avoir échangé à de nombreuses reprises avec Tim Cook à ce sujet. L’adhésion n’est pas encore totale.
Autre élément susceptible de bouleverser l’écosystème CarPlay : Tesla. Apparemment, le constructeur travaillerait activement à l’intégration de CarPlay et pourrait lancer le support dans les mois à venir. Si l’information se confirmait, il s’agirait d’un virage stratégique majeur pour l’un des derniers grands réfractaires à la solution d’Apple, et d’un signal fort envoyé à toute l’industrie automobile.
Dans un secteur en pleine recomposition logicielle, Ford choisit la voie de la continuité et du pragmatisme. En maintenant CarPlay tout en développant ses propres solutions, le constructeur mise sur la complémentarité plutôt que l’exclusion. Une approche qui pourrait bien séduire les conducteurs… et mettre la pression sur ses concurrents.
Ford veut continuer à laisser le choix aux conducteurs
Interrogée lors de la Barclays Global Auto and Mobility Tech Conference 2025, la directrice financière de Ford, Sherry House, a tenu à clarifier la position du constructeur sur Apple CarPlay. Le message est sans ambiguïté : Ford reste engagé et entend continuer à proposer CarPlay à ses clients.
Selon elle, CarPlay est une fonctionnalité appréciée des conducteurs, et Ford n’a aucune intention de la retirer de ses véhicules. L’objectif affiché est de laisser le choix, en permettant aux utilisateurs de combiner les solutions externes comme CarPlay avec les systèmes embarqués maison.
Une stratégie hybride entre Apple, Google et applications maison
Au-delà de CarPlay, Ford prépare aussi l’avenir et ne veux vexer personne. En effet, le constructeur prévoit notamment l’arrivée de Google Gemini dans ses véhicules à partir de 2026, dès que la technologie sera disponible à grande échelle dans l’automobile.
En parallèle, Ford continue de développer ses applications natives, intégrées directement à l’écosystème maison. Selon Sherry House, ces nouvelles apps ont déjà permis une hausse de 20 points de l’engagement utilisateur par rapport à la précédente version de SYNC 4.
La stratégie est donc claire : jouer sur les deux tableaux et combiner le meilleur des plateformes externes avec une connaissance fine des usages clients, et proposer une expérience cohérente sur l’ensemble de la gamme.
Il y a encore quelques années, une telle déclaration serait passée inaperçue. Aujourd’hui, elle résonne différemment, notamment après la décision très commentée de General Motors d’abandonner CarPlay au profit de solutions internes. Dans ce contexte, la prise de position de Ford apparaît presque comme un contre-exemple, voire comme un signal rassurant pour les utilisateurs attachés à l’écosystème Apple dans leur voiture.
Qu'en penser ?
Toutefois, tout n'est pas tout rose : il reste en effet une zone d’ombre : CarPlay Ultra. Si Apple présente Ford comme un partenaire de cette nouvelle génération de CarPlay, le CEP du groupe, Jim Farley, s’est montré plus réservé. Il a en effet, récemment expliqué ne pas être satisfait de la première version de CarPlay Ultra, tout en confirmant avoir échangé à de nombreuses reprises avec Tim Cook à ce sujet. L’adhésion n’est pas encore totale.
Autre élément susceptible de bouleverser l’écosystème CarPlay : Tesla. Apparemment, le constructeur travaillerait activement à l’intégration de CarPlay et pourrait lancer le support dans les mois à venir. Si l’information se confirmait, il s’agirait d’un virage stratégique majeur pour l’un des derniers grands réfractaires à la solution d’Apple, et d’un signal fort envoyé à toute l’industrie automobile.
Dans un secteur en pleine recomposition logicielle, Ford choisit la voie de la continuité et du pragmatisme. En maintenant CarPlay tout en développant ses propres solutions, le constructeur mise sur la complémentarité plutôt que l’exclusion. Une approche qui pourrait bien séduire les conducteurs… et mettre la pression sur ses concurrents.