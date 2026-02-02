Tesla et CarPlay : le projet avance toujours
Par Vincent Lautier - Publié le
Mark Gurman, journaliste toujours bien informé de chez Bloomberg, a confirmé que Tesla travaille toujours sur l'intégration d'Apple CarPlay dans ses véhicules. Un gros changement de cap pour le constructeur d'Elon Musk, qui, vous le savez, a toujours refusé d'ouvrir ses écrans à Apple.
Un revirement qui se confirme
L'information avait fuité en novembre 2025, et on vous en avait parlé : Tesla développe bel et bien le support de CarPlay pour ses voitures. Le projet est toujours bien en cours, et les tests ont même déjà commencé en interne. Pour ceux qui roulent en Tesla, ou qui évitaient d'en acheter une à cause de l'absence de CarPlay (oui ça existe), c'est un gros changement. Elon Musk a passé des années à balayer les demandes des clients d'un revers de main, préférant miser sur son propre environnement logiciel. Tesla avait d'ailleurs déjà intégré Apple Music et Apple Podcasts en natif, comme pour dire qu'il n'avait pas besoin d'Apple pour le reste.
Comment CarPlay va s'intégrer aux Tesla
Sur le papier, Tesla a décidé d'intégrer la version standard de CarPlay, pas la mouture "nouvelle génération" qui prend le contrôle de tout le tableau de bord. Et ce sera du sans-fil. L'interface Tesla garderait environ un tiers de l'écran sur la partie gauche, avec la barre de navigation en bas, pendant que CarPlay occuperait les deux tiers restants.
Bref, on est là sur une cohabitation plutôt qu'un remplacement. CarPlay ne touchera bien sûr pas à l'Autopilot ni au FSD. La mise à jour devrait arriver en OTA, donc gratuitement pour les propriétaires actuels. Bon, il y a quand même un bémol : il est possible que seules les Tesla équipées des processeurs AMD Ryzen récents soient compatibles. Pour les modèles plus anciens, rien n'est garanti. Aucune date de sortie n'a été annoncée pour le moment.
Une question de ventes, tout simplement
Pourquoi ce revirement maintenant ? La réponse est assez simple. Plusieurs enquêtes montrent qu'un acheteur de voiture sur trois refuse purement et simplement les modèles qui ne proposent ni CarPlay ni Android Auto. Perdre un tiers d'acheteurs potentiels sur un point logiciel quand la voiture coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, ça fait forcément un peu réfléchir. Tesla n'est d'ailleurs pas le seul constructeur dans cette situation. GM avait aussi abandonné CarPlay avant de constater l'impact sur ses ventes.
On en dit quoi ?
C'est clairement une décision pragmatique. Beaucoup de clients veulent CarPlay, point. Le fait que ce soit du CarPlay standard en fenêtre plutôt que du CarPlay intégral montre quand même que Tesla ne compte pas donner les clés de son écran à Apple, mais ça n'est pas une surprise. Bref, quoi qu'il en soit, Gurman confirme que le projet avance, mais sans date. Si vous attendez ça pour commander votre Tesla, patience.