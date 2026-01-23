Les robots humanoïdes d'Elon Musk en vente libre d'ici 2 ans !

Qu'en penser?



Elon Musk arrivera-t-il à tenir ses promesses ? L'homme assume ce délai, expliquant à Davos qu’il préfère pécher par optimisme plutôt que par pessimisme (ce qui n'est pas toujours une bonne idée si on se réfère aux annonces de Tim Cook sur l'avancée d'Apple Intelligence...).



Quoiqu'il en soit, le rendez-vous est posé. Si Tesla tient sa promesse, Optimus pourrait devenir le premier robot humanoïde vendu à grande échelle. Sinon, cette annonce pourrait rejoindre la longue liste des calendriers glissants, qui font partie du personnage autant que de sa stratégie.