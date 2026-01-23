Les robots humanoïdes d'Elon Musk en vente libre d'ici 2 ans !
Décidément, tout se passe à Davos en ce moment ! Elon Musk vient d'y promettre que Tesla commencerait à vendre des robots humanoïdes Optimus au grand public d’ici fin 2027. Cette échéance place désormais la robotique au cœur de la stratégie Tesla, au même titre que les véhicules électriques ou la conduite autonome.
Une première intervention remarquée
Pour sa toute première participation au forum (il l'avait longtemps critiqué par le passé), Elon Musk a fait fort. Son arrivée, annoncée au dernier moment, a d'ailleurs attiré un public nombreux. Cette fois, il a choisi un ton plutôt posé et sobre, évoquant surtout l’espace, l’énergie solaire et l'’intelligence artificielle, en évitant le terrain politique, malgré un contexte où ses relations avec certaines figures américaines ont récemment fait couler beaucoup d’encre.
du prototype à la vente en deux ans
Sur le papier, Tesla avance déjà sur le sujet. Elon Musk affirme que des robots Optimus effectuent déjà des tâches simples en usine, et que des usages plus complexes pourraient arriver d’ici la fin de l’année. Mais entre un robot en démonstration et un produit grand public, l’écart est immense : sécurité, fiabilité, autonomie, coûts, maintenance, gestion des pannes… Autant de points qui ont fait trébucher les premiers acteurs du marché.
Elon Musk lui-même reconnaît que le déploiement industriel pourrait démarrer très lentement. Il a encore rappelé cette semaine sur X que, pour Optimus comme pour le robotaxi Cybercab,
presque tout est nouveau, ce qui rend le rythme de production initial
atrocement lent, avant une montée en charge progressive.
La mise en garde est importante : Optimus est un projet où l’ambition dépasse largement les capacités industrielles actuelles du secteur. Engadget souligne d’ailleurs que le calendrier annoncé par Musk semble, comme souvent, particulièrement optimiste.
Un enjeu financier colossal
Ce calendrier ne relève pas seulement de la communication : livrer Optimus à grande échelle fait partie des objectifs majeurs de Tesla. Selon plusieurs analyses, ce projet est également lié aux ambitions (et incitations) de Musk, notamment dans un contexte où la valorisation de Tesla dépend de plus en plus de ses paris technologiques futurs, au-delà de la voiture.
La robotique humanoïde pourrait devenir une nouvelle histoire à vendre aux marchés, à condition de prouver que Tesla peut produire et déployer ces machines à un niveau crédible. Le timing est aussi révélateur : 2026 et 2027 devraient être des années charnières pour les produits IA (regarder les fuites et annoncés du côté d'Apple et OpenAI) et la robotique personnelle.
La grosse différence qui pourrait jouer est que Tesla dispose d’une force industrielle et d’une base logicielle — IA, vision, capteurs — potentiellement réutilisable. Mais cela ne garantit pas la réussite d’un robot autonome au quotidien, surtout dans des environnements non contrôlés.
Qu'en penser?
Elon Musk arrivera-t-il à tenir ses promesses ? L'homme assume ce délai, expliquant à Davos qu’il préfère
pécher par optimismeplutôt que par pessimisme (ce qui n'est pas toujours une bonne idée si on se réfère aux annonces de Tim Cook sur l'avancée d'Apple Intelligence...).
Quoiqu'il en soit, le rendez-vous est posé. Si Tesla tient sa promesse, Optimus pourrait devenir le premier robot humanoïde vendu à grande échelle. Sinon, cette annonce pourrait rejoindre la longue liste des calendriers glissants, qui font partie du personnage autant que de sa stratégie.