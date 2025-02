Malus écologique 2025 : ce qui va (encore) se durcir jusqu’en 2027

Un seuil de déclenchement en chute libre

Des taxes qui flambent

Les voitures électriques aussi concernées

Un marché automobile sous pression

Dès le 1ᵉʳ mars 2025, le seuil d’application du malus écologique passera à 113 g/km de CO₂, contre 118 g/km en 2024. Et ce n’est qu’un début : en 2026, il tombera à 108 g/km, puis à 103 g/km en 2027.Autre changement : le malus au poids va s’étendre. Aujourd’hui appliqué aux véhicules dépassant 1,6 tonne, il concernera dès 2026 ceux excédant 1,5 tonne. Le tarif reste le même, 10 euros par kilo supplémentaire, mais les véhicules les plus lourds seront encore plus pénalisés.Autant dire que ça va être compliqué de passer à côté.Non seulement plus de voitures seront concernées, mais en plus, les montants explosent. En 2025, un véhicule émettant plus de 192 g/km de CO₂ pourra écoper d’un malus pouvant aller jusqu’à 70 000 euros. En 2026, le plafond grimpera à 80 000 euros dès 191 g/km, avant d’atteindre 90 000 euros en 2027 pour les modèles dépassant 189 g/km.Et les best-sellers comme la Peugeot 208 et la Dacia Sandero ne seront pas épargnés : en 2025, 44 % des 208 et 88 % des Sandero seront malussées.Jusqu’ici épargnées, les voitures électriques ne passeront pas entre les mailles du filet. À partir du 1ᵉʳ juillet 2026, elles devront s’acquitter du malus au poids. Un abattement de 600 kg sera appliqué, ce qui signifie que seuls les modèles dépassant 2,1 tonnes seront taxés.L’objectif est clair : limiter l’impact environnemental des véhicules lourds, même électriques. Un coup dur pour certains SUV suréquipés, et un frein de plus vers l’électrification du parc automobile, une décision difficile à comprendre.Avec ces nouvelles mesures, le marché automobile français risque d’être secoué. La hausse des prix des voitures neuves semble inévitable, notamment pour les modèles familiaux et haut de gamme.Face à ces changements, les effets sur les ventes et la compétitivité du marché risque d’être secouée.