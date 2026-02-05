Hyundai et Kia veulent la fin des angles morts grâce à votre smartphone
Hyundai et Kia ont présenté Vision Pulse, une technologie de sécurité qui utilise les signaux ultra-large bande (UWB) pour repérer les obstacles invisibles autour d'un véhicule, y compris les piétons cachés derrière d'autres voitures. Le système promet une précision de 10 centimètres dans un rayon de 100 mètres, et fonctionne même de nuit ou sous la pluie. Le tout sans LiDAR.
Mais comment ça marche ?
Vision Pulseutilise les modules UWB qui sont déjà présents dans beaucoup de smartphones, montres connectées et balises de type AirTags. Le principe est assez simple : le véhicule émet un signal UWB, et si un piéton, un cycliste ou un autre véhicule à proximité possède un appareil compatible, le système mesure le temps de trajet du signal pour calculer sa position exacte.
S'il y a un risque d'impact détecté, une alerte est envoyée au conducteur. Un des avantages des signaux UWB, c'est qu'ils traversent les obstacles. Un enfant caché derrière un véhicule garé, un vélo qui arrive d'un angle mort : Vision Pulse est censé les repérer là où une caméra ne verrait rien.
Une précision qui fait rêver, sur le papier
Côté performances, Hyundai et Kia annoncent un taux de détection de plus de 99 %, y compris par mauvais temps ou en pleine nuit. La vitesse de communication entre les modules tombe entre 1 et 5 millisecondes, ce qui laisse le temps au système de réagir avant que le conducteur ait même eu le temps de voir le danger. Et bonne nouvelle pour les propriétaires de modèles récents : les véhicules déjà équipés de la Digital Key 2 de Hyundai et Kia embarquent les modules UWB nécessaires. Ce qui veut dire que Vision Pulse pourrait fonctionner sans aucun ajout matériel sur ces modèles.
Pas que pour les voitures
Hyundai et Kia testent déjà la technologie dans des environnements industriels. Par exemple à Hwaseong, en Corée du Sud, Vision Pulse est utilisé depuis 2025 pour éviter les collisions entre chariots élévateurs et opérateurs humains. Des essais ont aussi été lancés en octobre 2025 à l'autorité portuaire de Busan. Le système est même envisagé pour les opérations de secours, avec la capacité de localiser des personnes sous des décombres. Par contre, Vision Pulse reste pour le moment une technologie en pré-développement. Hyundai n'a pas communiqué de calendrier pour une éventuelle intégration en série.
On en dit quoi ?
L'idée est intéressante, mais il y a quand même une grosse faille. En habituant les conducteurs à ce genre de système, et donc à être notifiés en cas de dangers, le risque est de baisser sa vigilance. Et si vous passez à proximité d'individus qui ne sont pas équipés en UWB, le risque est démultiplié. C'est d'autant plus un problème que les enfants n'ont pas tous des Apple Watch au poignet.