Quand Apple draguait les ingénieurs Tesla à coups de millions

On en dit quoi ?



Cette histoire montre bien ce qui se passe quand une entreprise, même aussi riche qu'Apple, essaie d'acheter une expertise plutôt que de la construire en interne. Doubler les salaires et vider les équipes d'un concurrent, ça ne suffit pas forcément à fabriquer une voiture. Quoi qu'il en soit, le récit de Musk tient la route, et il en dit long sur les difficultés d'innovation d'Apple désormais.