Renault rachète intégralement Flexis, le Tesla des utilitaires

On en dit quoi ?



C'est un pari risqué mais qui a du sens. Renault garde le contrôle total d'une technologie qui pourrait faire la différence sur le segment des utilitaires, un marché où le constructeur est déjà bien installé. Par contre, supporter seul l'addition alors que le marché électrique pro avance à reculons, c'est courageux. On vous en avait parlé, François Provost a déjà réintégré Ampere dans le groupe et enterré la marque Mobilize, deux projets phares de son prédécesseur. Flexis est en fait le dernier héritage de l'ère de Meo qu'il garde en vie.