Stellantis fait machine arrière et ressort le diesel en Europe

On en dit quoi ?



C'est quand même un vrai retournement de situation pour un groupe qui promettait le tout-électrique, et c'est un peu rétrograde. Le diesel représente moins de 9 % des ventes de voitures neuves en Europe contre plus de 50 % en 2015, et pourtant c'est lui qu'on ressort du placard. En espérant que le groupe tentera quand même de produire de l'électrique accessible dans les années à venir, pour ne pas se laisser distancer sur ce secteur, qui reste le secteur d'avenir.