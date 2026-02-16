Stellantis fait machine arrière et ressort le diesel en Europe
Stellantis a décidé de réintroduire des moteurs diesel sur plusieurs modèles en Europe, après les avoir retirés du catalogue ces dernières années. Peugeot 308, Opel Astra, DS 4, Citroën Berlingo, Opel Zafira, la liste est longue comme le bras. Le constructeur invoque la demande des clients, mais c'est aussi le ralentissement des ventes de voitures électriques sur ses gammes.
C'est Stellantis qui a lancé le mouvement fin 2025, en réintroduisant des moteurs diesel sur au moins sept modèles. Les Opel Combo, Peugeot Rifter et Citroën Berlingo, qui n'étaient plus proposés qu'en électrique, récupèrent un moteur BlueHDi de 100 chevaux. La Peugeot 308 et l'Opel Astra retrouvent elles aussi leur version diesel, de même que la DS 4. Côté Alfa Romeo, les Stelvio, Tonale et Giulia conservent leurs motorisations diesel. Et l'Opel Zafira a même droit à un nouveau moteur 2,2 litres de 177 chevaux et 400 Nm de couple, avec une consommation en baisse de 13 %.
L'argument qui parle le plus, c'est le portefeuille. Un Opel Combo diesel démarre à environ 24 100 euros, contre 37 000 euros pour sa version électrique. Quasiment 13 000 euros d'écart pour un véhicule qui remplit la même fonction. Tant que les voitures électriques restent à ces tarifs, les clients hésitent encore pas mal. En 2025, le diesel pesait encore 8,9 % des ventes de voitures neuves dans l'Union européenne, contre 17,4 % pour l'électrique. L'écart se réduit, mais Stellantis préfère proposer ce que les gens achètent plutôt que de maintenir un catalogue électrique que peu de monde commande.
L'autre raison de ce retour, c'est la concurrence chinoise. BYD, MG et compagnie sont très bien positionnés sur l'électrique et le plug-in hybride, avec des prix agressifs. Côté diesel, ces marques sont absentes. Du coup, Stellantis occupe un créneau tranquille en attendant que le marché se calme un peu. Le groupe a d'ailleurs fait d'autres choix dans le même genre aux États-Unis : le moteur V8 Hemi est de retour dans le Ram 1500, et le pick-up Ram électrique a été annulé, nous vous en avions parlé.
C'est quand même un vrai retournement de situation pour un groupe qui promettait le tout-électrique, et c'est un peu rétrograde. Le diesel représente moins de 9 % des ventes de voitures neuves en Europe contre plus de 50 % en 2015, et pourtant c'est lui qu'on ressort du placard. En espérant que le groupe tentera quand même de produire de l'électrique accessible dans les années à venir, pour ne pas se laisser distancer sur ce secteur, qui reste le secteur d'avenir.
