Nissan aussi anticipe 3,6 milliards de perte et fait machine arrière sur le tout-électrique

On en dit quoi ?



Nissan, c'était LE constructeur qui a popularisé la voiture électrique avec la Leaf dès 2010, et j'en sais quelque chose, puisque j'ai eu l'occasion de bosser pour la marque à la grande époque de la Leaf, quand elle était encore incontournable sur le marché de l'électrique. Quinze ans plus tard, la marque fait machine arrière et mise sur l'hybride pour survivre. Le plan Re:Nissan est brutal mais visiblement nécessaire vu l'ampleur des pertes.