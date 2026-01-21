Mazda repousse son premier vrai véhicule électrique à 2029 et mise tout sur l'hybride

On en dit quoi ?



En 'réalité, c'est un peu triste. Mazda est toujours pour beaucoup de passionnés auto une marque qui ose faire les choses différemment, avec le moteur rotatif et le plaisir de conduite mis en étendard. On comprend que la marque préfère surtout refiler les complications de développement à Changan plutôt que prendre des risques et se prendre les pieds dans le tapis. Le problème, c'est que 2029, c'est loin, et la concurrence chinoise a déjà pris pas mal d'avance. Et en parallèle, les Tesla, BYD et autres auront eu le temps de solidifier encore plus leurs positions.