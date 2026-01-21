Mazda repousse son premier vrai véhicule électrique à 2029 et mise tout sur l'hybride
Par Vincent Lautier - Publié le
Le constructeur japonais a décidé de reporter de deux ans le lancement de sa plateforme 100% électrique. Plutôt que de se précipiter sur un marché que la marque considère comme incertain, Mazda préfère refiler les complications liées à l'électrique à son partenaire chinois, et se concentrer sur l'hybride.
Mazda avait annoncé en 2021 une feuille de route plutôt ambitieuse : la plateforme répondant au doux nom de
Mais il y a d'autres raisons évoquées. On retrouve par exemple le problème épineux des taxes douanières de l'administration Trump, et surtout la suppression du crédit d'impôt fédéral pour les véhicules dits « propres », qui ont fait chuter les ventes de VE aux États-Unis à la fin de l'année 2025. Le PDG Masahiro Moro a d'ailleurs revu ses objectifs à la baisse : au lieu des 25 à 40 % de ventes en électrique prévues pour 2030, il table désormais sur moins de 25 % des ventes. Mazda va donc plutôt se concentrer sur les hybrides, jugé moins risqué. Un système quatre cylindres maison est d'ailleurs en préparation pour le CX-5, qui est prévu en 2027.
En attendant sa plateforme 100% maison, Mazda n'abandonne pas complètement l'électrique bien sîr. La marque a présenté l'an dernier la 6e (on vous en parlait ici) et le CX-6e, deux modèles électriques qui sont basés sur une plateforme du constructeur chinois Changan, et qui sont fabriqués en Chine. En Europe, le CX-6e sera d'ailleurs commercialisé dès l'été 2026 à partir de 46 800 euros, avec une autonomie de 484 km. Mazda France espère même que ces deux modèles représenteront 20 % des ventes en 2026, histoire d'éviter les pénalités CO2.
En 'réalité, c'est un peu triste. Mazda est toujours pour beaucoup de passionnés auto une marque qui ose faire les choses différemment, avec le moteur rotatif et le plaisir de conduite mis en étendard. On comprend que la marque préfère surtout refiler les complications de développement à Changan plutôt que prendre des risques et se prendre les pieds dans le tapis. Le problème, c'est que 2029, c'est loin, et la concurrence chinoise a déjà pris pas mal d'avance. Et en parallèle, les Tesla, BYD et autres auront eu le temps de solidifier encore plus leurs positions.
Un vrai revirement
Mazda avait annoncé en 2021 une feuille de route plutôt ambitieuse : la plateforme répondant au doux nom de
Skyactiv EV Scalable Architecturedevait arriver en 2025, puis a été reportée à 2027, et c'est finalement 2029 désormais. Pour vous donner une petite idée, ça fait quand même huit ans entre l'annonce et la mise en production effective. Christian Schultze, le directeur adjoint de la R&D chez Mazda Europe, a expliqué que pour eux, la technologie des véhicules électriques n'est
pas quelque chose de stableet que les ressources manquent pour développer une plateforme vraiment compétitive en interne. Autrement dit, Mazda n'a tout simplement pas les moyens de rivaliser avec les géants du secteur, et préfère jeter à la faute au concept tout entier de véhicule électrique, plutôt que d'assumer ses lacunes.
L'Amérique a bon dos
Mais il y a d'autres raisons évoquées. On retrouve par exemple le problème épineux des taxes douanières de l'administration Trump, et surtout la suppression du crédit d'impôt fédéral pour les véhicules dits « propres », qui ont fait chuter les ventes de VE aux États-Unis à la fin de l'année 2025. Le PDG Masahiro Moro a d'ailleurs revu ses objectifs à la baisse : au lieu des 25 à 40 % de ventes en électrique prévues pour 2030, il table désormais sur moins de 25 % des ventes. Mazda va donc plutôt se concentrer sur les hybrides, jugé moins risqué. Un système quatre cylindres maison est d'ailleurs en préparation pour le CX-5, qui est prévu en 2027.
La Chine à la rescousse
En attendant sa plateforme 100% maison, Mazda n'abandonne pas complètement l'électrique bien sîr. La marque a présenté l'an dernier la 6e (on vous en parlait ici) et le CX-6e, deux modèles électriques qui sont basés sur une plateforme du constructeur chinois Changan, et qui sont fabriqués en Chine. En Europe, le CX-6e sera d'ailleurs commercialisé dès l'été 2026 à partir de 46 800 euros, avec une autonomie de 484 km. Mazda France espère même que ces deux modèles représenteront 20 % des ventes en 2026, histoire d'éviter les pénalités CO2.
On en dit quoi ?
En 'réalité, c'est un peu triste. Mazda est toujours pour beaucoup de passionnés auto une marque qui ose faire les choses différemment, avec le moteur rotatif et le plaisir de conduite mis en étendard. On comprend que la marque préfère surtout refiler les complications de développement à Changan plutôt que prendre des risques et se prendre les pieds dans le tapis. Le problème, c'est que 2029, c'est loin, et la concurrence chinoise a déjà pris pas mal d'avance. Et en parallèle, les Tesla, BYD et autres auront eu le temps de solidifier encore plus leurs positions.