Les radars vérifient maintenant votre assurance en cas de gros excès de vitesse

On en dit quoi ?



Pour le coup c'est quand même dommage qu'il ait fallu attendre 2026 pour croiser deux fichiers qui existent depuis des années. Par contre, ce dispositif ne cible pour le moment que les excès de vitesse, ce qui laisse tranquilles tous les non-assurés qui respectent les limitations, mais jusqu'à quand ? Pour ceux qui cumulent excès de vitesse et absence d'assurance, la double peine est peut-être méritée non ?