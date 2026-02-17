Les radars vérifient maintenant votre assurance en cas de gros excès de vitesse
Publié le
Depuis ce week-end, les radars automatiques français ne flashent plus seulement les excès de vitesse. Quand un conducteur est pris à plus de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée, sa plaque d'immatriculation est désormais croisée avec le Fichier des Véhicules Assurés pour vérifier qu'il est bien couvert. Et pour les 500 000 conducteurs non assurés qui circulent en France, ça risque de piquer.
C'est une nouveauté qui est en fonctionnement depuis hier, 16 février 2026. Si vous êtes en excès de vitesse et que vous êtes flashé à plus de 50 km/h au dessus de la limite autorisée, votre plaque est désormais croisée avec le "fichier des véhicules assurés", un fichier qui existe depuis 2019. Par exemple si vous êtes flashé à 130 km/h sur un tronçon limité à 80, paf, votre assurance est vérifié automatiquement.
Ce n'est pas un hasard si cette mesure arrive maintenant. On estime que plus de 500 000 automobilistes roulent sans assurance en France, et la tendance n'est pas bonne. En 2024, ces conducteurs ont causé près de 8 000 victimes (blessés et décédés), soit une hausse de 5 % par rapport à 2023. Ils représentent à eux seuls 7 % de la mortalité routière. Et quand un non-assuré provoque un accident, c'est le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires qui indemnise les victimes, ce qui veut dire que ce sont les autres assurés et les contribuables qui paient la facture.
Côté sanctions, conduire sans assurance est un délit. L'amende forfaitaire est actuellement de 500 euros. Mais si l'affaire passe devant un tribunal, ça peut monter à 3 750 euros, avec suspension ou annulation du permis et confiscation du véhicule. En cas de récidive, comptez jusqu'à 7 500 euros d'amende, un passage obligé devant le juge et une inscription au casier judiciaire. Du coup, entre le PV pour excès de vitesse et la verbalisation pour défaut d'assurance, la note risque d'être salée.
Pour le coup c'est quand même dommage qu'il ait fallu attendre 2026 pour croiser deux fichiers qui existent depuis des années. Par contre, ce dispositif ne cible pour le moment que les excès de vitesse, ce qui laisse tranquilles tous les non-assurés qui respectent les limitations, mais jusqu'à quand ? Pour ceux qui cumulent excès de vitesse et absence d'assurance, la double peine est peut-être méritée non ?
