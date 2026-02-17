La future Alpine A110 électrique utilisera la même plateforme que la R5 Turbo 3E
Par Vincent Lautier - Publié le
Alpine prépare la relève de l'A110, et cette fois, c'est du 100 % électrique. La sportive française va partager sa plateforme en aluminium avec la R5 Turbo 3E, embarquer une batterie de 70 kWh et deux moteurs à l'arrière. Puissance attendue au-dessus des 480 ch et autonomie de 480 km au minimum. La production du modèle thermique actuel doit s'arrêter mi-2026.
C'est Philippe Krief, le PDG d'Alpine, qui a confirmé l'info : la prochaine A110 utilisera la même base technique que la R5 Turbo 3E, la petite bombe à 160 000 euros limitée à 1 980 exemplaires. Cette plateforme, baptisée APP (Alpine Performance Platform), est une structure en aluminium pensée pour les sportives électriques du groupe. Sa particularité : la batterie de 70 kWh est placée derrière les passagers et pas sous le plancher, ce qui permet de garder une silhouette basse et une position de conduite quasiment identique à celle de l'A110 actuelle. La voiture sera d'ailleurs à peine plus longue que le modèle actuel, avec une hauteur similaire.
Au lancement, la voiture embarquera deux moteurs électriques à l'arrière. Alpine n'a pas fermé la porte aux moteurs-roues, la solution déjà retenue sur la R5 Turbo 3E et ses 533 ch. La puissance devrait largement dépasser les 345 ch de l'actuelle A110 R Ultime, avec un objectif qui tournerait autour de 480 ch, peut-être même plus. L'architecture passe en 800 volts, ce qui veut dire des temps de recharge plus courts et un câblage allégé. Côté autonomie, Alpine annonce au moins 480 km sur route, et promet que la voiture pourra enchaîner trois tours du Nürburgring à rythme course. Le poids cible tourne autour de 1 500 kg, soit 400 kg de plus que le modèle thermique. C'est le prix à payer pour la batterie.
Antony Villain, le responsable du design, a insisté sur un point : l'habitacle fera la part belle aux commandes physiques. Pas de dalle tactile géante ici, mais des boutons, un minimum d'écrans et une approche qu'il qualifie d'analogique. L'idée, c'est de garder le conducteur concentré sur la route, pas sur un menu. Alpine prévoit de décliner la voiture en coupé, cabriolet et en version 2+2, avec un possible retour du nom A310.
L'approche est intéressante, en particulier l'idée de partager la plateforme avec la R5 Turbo 3E, pour réduire les coûts et garder un ADN sportif. On espère que le projet ira jusqu'au bout.
