Project Arrow : le Canada veut prouver qu'il peut construire sa propre voiture électrique

On en dit quoi ?



Project Arrow est un projet intéressant. Tout ceci montre surtout que le Canada a toutes les ressources en main pour fabriquer un véhicule électrique. Les fournisseurs, les matières premières, les cerveaux, mais il y a encore pas mal de travail pour arriver à lancer une chaîne de production. Pour l'instant, le pays reste un maillon (solide) de la chaîne de production, pas un constructeur.