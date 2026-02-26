Crise chez Stellantis : pertes historiques et changement de cap !

Un chiffre d’affaires en léger recul, une perte nette historique

Un net redressement au second semestre

Un « reset » stratégique assumé

Qu'en penser ?



Après une année 2024 compliquée, marquée par un net ralentissement de l’activité au second semestre et le départ de son ancien directeur général déséquilibres stratégiques accumulés ces dernières années.



Dans un communiqué, le prix d’une anticipation excessive du rythme de la transition énergétique . Pour lui, cette situation impose désormais un profond réajustement stratégique afin de redonner toute sa place au choix du consommateur, au sein d’une offre plus équilibrée mêlant véhicules électriques, hybrides et motorisations thermiques. Le dirigeant souligne toutefois l’apparition de signaux encourageants au cours du second semestre, notamment grâce aux efforts engagés sur la qualité et au lancement d’une nouvelle génération de modèles, qui ont permis un retour progressif de la croissance du chiffre d’affaires.







Ce changement de cap se traduit concrètement sur les marchés clés. Aux États-Unis, Stellantis tourne le dos à une stratégie centrée exclusivement sur l’électrique pour remettre en avant les hybrides, tout en relançant des moteurs thermiques V8 toujours très prisés par la clientèle américaine. En Europe, le mouvement est similaire, avec le retour de motorisations diesel sur plusieurs modèles qui en étaient dépourvus depuis longtemps.



En 2025, Stellantis a réalisé. Ce recul s’explique principalement par des effets de change défavorables et par uneau premier semestre, partiellement compensées par une amélioration des volumes et du mix produits en fin d’année.Le groupe affiche en revanche une, conséquence directe de charges exceptionnelles de 25,4 milliards d’euros enregistrées sur l’exercice. Ces éléments non récurrents reflètent un changement stratégique profond, destiné à repositionner l’offre du constructeur autour des attentes réelles des clients et de l’évolution des cadres réglementaires.Sur le plan opérationnel,, avec une marge négative de 0,5 %, contre une marge de 5,5 % un an plus tôt. Le free cash-flow industriel ressort également négatif à –4,5 milliards d’euros, même si ce chiffre s’améliore sensiblement par rapport à 2024.Face à cette situation, le conseil d’administration a décidé depour un montant pouvant atteindre 5 milliards d’euros, afin de préserver la solidité du bilan. À fin 2025, Stellantis disposait toutefois de 46 milliards d’euros de liquidités industrielles, offrant une marge de manœuvre financière importante.Si l’exercice 2025 dans son ensemble reste très dégradé,Sous l’impulsion de la nouvelle équipe de direction, Stellantis a renoué avec la croissance du chiffre d’affaires, en hausse de 10 % sur un an au second semestre., soit une progression de 11 %, avec une croissance observée dans toutes les régions. L’Amérique du Nord a été le principal moteur, affichant une hausse spectaculaire de 39 % des volumes, portée par la normalisation des stocks et une reprise de la dynamique commerciale.Ledu second semestre, toujours négatif à –1,5 milliard d’euros, s’améliore toutefois de 50 % par rapport au premier semestre et de 73 % par rapport au second semestre 2024.Le 6 février 2026, Stellantis a officiellement annoncé un « reset » majeur de ses activités, à l’origine de charges estimées à 22,2 milliards d’euros, dont environ 6,5 milliards de sorties de trésorerie étalées sur quatre ans. Cette remise à plat concerne notamment : leA cela s'ajoutent une révision des provisions pour garanties et des charges liées aux, principalement en Europe. Selon le groupe, ce reset doit également permettre d’accélérer la prise de décision au niveau régional et d’améliorer les relations avec les concessionnaires, fournisseurs et partenaires sociaux.