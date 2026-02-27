La carte grise augmente au 1er mars, y compris pour les voitures électriques

On en dit quoi ?



C'est le genre de signal qui laisse un peu perplexe. On pousse les automobilistes vers l'électrique à grands coups de ZFE et de malus, mais on retire en même temps un des rares avantages financiers qui rendaient la chose un peu plus digeste. On est quand même dans un pays où le prix d'un véhicule électrique reste bien au-dessus du thermique, et où le réseau de bornes est encore loin d'être parfait. Retirer la gratuité de la carte grise dans ce contexte, c'est peut-être une goutte d'eau, mais symboliquement, c'est très dommage. Après on le sait, quand les caisses sont vides, c'est souvent la voiture qui trinque.