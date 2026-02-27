La carte grise augmente au 1er mars, y compris pour les voitures électriques
Par Vincent Lautier - Publié le
Le budget 2026 est passé, et les frais d'immatriculation augmentent dès le 1er mars. Quatre régions relèvent leur tarif au cheval fiscal, l'Île-de-France se voit imposer une surtaxe de 14 euros par carte grise, et les véhicules électriques ne bénéficient quasiment plus d'aucune exonération. Le tout dans un contexte où la transition vers l'électrique est censée être une priorité.
La loi de finances 2026, adoptée par 49.3 et promulguée le 19 février, prévoit une hausse moyenne de 2,4 % du tarif de la carte grise en France métropolitaine. Quatre régions augmentent leur cheval fiscal dès le 1er mars : la Corse passe de 43 à 53 euros, la Nouvelle-Aquitaine de 53 à 58 euros, la Provence-Alpes-Côte d'Azur atteint le plafond légal de 60 euros, et La Réunion aussi. Au total, sept régions sont désormais au maximum autorisé de 60 euros par cheval fiscal. Les régions qui ne bougent pas, comme Auvergne-Rhône-Alpes (43 euros) ou Hauts-de-France (42 euros), sont toujours les moins chères du pays. D'ailleurs, les sénateurs avaient proposé de relever ce plafond à 70 euros, mais cette mesure n'a pas été retenue.
Côté Île-de-France, le tarif par cheval fiscal reste à 54,95 euros, mais le gouvernement y ajoute une majoration forfaitaire de 14 euros par carte grise entre le 1er mars et le 31 décembre 2026. L'année prochaine, cette surtaxe passe à 12 euros. Pour une voiture de 4 chevaux fiscaux, la facture passe d'environ 234 à 248 euros, tous frais compris.
Depuis le 1er mai 2025, la carte grise n'est plus gratuite pour les voitures électriques dans la quasi-totalité des régions françaises. C'était jusqu'à présent un des arguments simples et concrets pour encourager la transition vers l'électrique, et c'est terminé. Seule la région Hauts-de-France maintient encore une exonération, qui passera de 100 % à 50 % au 1er avril. Si vous immatriculez un SUV électrique aujourd'hui, comptez entre 200 et 400 euros de carte grise selon votre région.
C'est le genre de signal qui laisse un peu perplexe. On pousse les automobilistes vers l'électrique à grands coups de ZFE et de malus, mais on retire en même temps un des rares avantages financiers qui rendaient la chose un peu plus digeste. On est quand même dans un pays où le prix d'un véhicule électrique reste bien au-dessus du thermique, et où le réseau de bornes est encore loin d'être parfait. Retirer la gratuité de la carte grise dans ce contexte, c'est peut-être une goutte d'eau, mais symboliquement, c'est très dommage. Après on le sait, quand les caisses sont vides, c'est souvent la voiture qui trinque.
