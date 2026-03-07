Le Ford Puma dépasse les 400Km d'autonomie et gagne la conduite "sans les mains" !
Par Didier Pulicani - Publié le
La petite Ford Puma 100% électrique gagne en autonomie et en conduite semi-autonome en ce début d'année 2026 et c'est une excellente nouvelle !
Le constructeur américain, conscient que sa petite berline a encore du mal à séduire largement malgré des offres tarifaires agressives, a décidé de donner un coup de fouet à son rayon d'action, en lui apportant également le Blue Cruise, une technologie inédite sur le marché.
Durant notre essai longue durée de la Ford Puma Gen-E 100% électrique, nous étions vraiment déçus par l'autonomie, surtout sur autoroute où elle nous forçait à nous arrêter tous les 100 à 150Km.
Avec 376 km WLTP, elle n'atteignait même pas les scores de la Renault 5, il faut dire qu'avec une batterie de 43,6 kWh, il lui manquait clairement 10 kWh pour être suffisamment polyvalente.
Grâce à une
De plus, la production européenne de sa batterie permet toujours de bénéficier de la sur-bonification pour les CEE Coup de pouce, permettant de bénéficier d’une prime jusqu’à 7600€.
Autre nouveauté, le Blue-Cruise arrive aussi sur la Pume Gen-E ! Ce système de conduite autonome sans les mains, disponible uniquement sur la Mustang, descend ainsi en gamme.
Nous avions testé ce système l'an dernier, et nous étions assez bluffés : Ford a réussi à faire homologuer le fait de lâcher le volant pendant la conduite semi-autome.
BlueCruise a été le premier système de ce type à recevoir l’approbation règlementaire en Europe en 2023 avec le SUV électrique Ford, la Mustang Mach-E.
La Connectivité Premium est également disponible sur tous les modèles Puma,
Les clients bénéficient également d'un choix élargi de couleurs extérieures, avec l'ajout du
Le Ford Puma gagne en autonomie
Grâce à une
conception de batterie optimisée, l'autonomie est désormais étendue à 417 km pour une consommation de 13,0 kWh/100 km,
facilitant les longs trajets et permettant plusieurs jours de déplacements urbains sans recharge. A priori, la capacité ne change pas, peut-être que Ford a joué sur le buffer ou a utilisé de cellules plus performantes... Allez savoir.
La conduite "sans les mains"
Depuis, BlueCruise a été approuvé dans 16 marchés européens, en en faisant le système de ce type le plus accessible en Europe.Cela permet l’accès à plus de 135 000 kilomètres d’autoroutes désignées, appelées
Blue Zones, donnant la possibilité aux clients de voyager à travers plusieurs pays.
L’intérêt que nous avons constaté pour notre Puma et notre Puma Gen-E à travers l’Europe est la preuve que nous avons trouvé la bonne formule.a affirmé Christian Weingaertner, Directeur Général des véhicules particuliers, Ford Europe.
Désormais, nous ajoutons davantage de fonctionnalités à l‘ensemble. Avec notre système de conduite mains libres BlueCruise, nous rendons nos technologies avancées plus accessibles et offrons une expérience technologique premium dans le secteur des petits véhicules.
Connectivité premium et de nouvelles couleurs
permettant aux clients d’accéder à des services de streaming, de jeux et des fonctionnalités de karaoké directement via l’interface du véhicule. La Navigation Connectée , qui utilise des données cloud pour aider les conducteurs à éviter les embouteillages, est également proposée. Ces deux services sont accessibles via un achat unique ou des forfaits mensuels et annuels.
Cactus Greyà la palette du Puma Gen-E et la disponibilité de l'éclatant Electric Yellow pour le Puma.