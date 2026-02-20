Ford prépare un pickup électrique à 30 000 dollars pour 2027
Ford a dévoilé les grandes lignes de sa future plateforme Universal EV, qui donnera naissance à un pickup électrique compact dès 2027. Avec une batterie LFP, une architecture 400 volts et un 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes, le constructeur américain aimerait un tarif d'entrée de 30 000 dollars. Le tout, assemblé dans une usine repensée de fond en comble.
Ford tire les leçons de l'aventure F-150 Lightning, son gros pickup électrique dont la production a été arrêtée à cause de coûts trop élevés. La nouvelle approche passe par une plateforme baptisée Universal EV Platform, conçue dès le départ pour réduire la facture. Le véhicule utilise 20 % de pièces en moins qu'un modèle classique, 25 % de fixations en moins, et la chaîne d'assemblage à l'usine de Louisville (dans le Kentucky) promet un montage 40 % plus rapide. Ford a aussi adopté un système basse tension de 48 volts pour l'électronique de bord, une première pour la marque, qui fait économiser 1 200 mètres de câblage par véhicule.
Une plateforme pensée pour le prix
Pas tout à fait un pickup
Jim Farley, le patron de Ford, parle d'une
nouvelle silhouetteplutôt que d'un pickup au sens classique. Le véhicule fait dans les 5,30 mètres (comme un Ranger) mais promet un habitacle plus spacieux qu'un Toyota RAV4, avec un frunk à l'avant et une benne à l'arrière. Côté batteries, Ford mise sur des cellules LFP fabriquées aux États-Unis, moins chères et plus durables que les batteries utilisées dans la plupart des véhicules électriques. L'architecture est en 400 volts : passer en 800 volts aurait fait grimper la note de 20 %. Ford revendique aussi 15 % de gain aérodynamique par rapport à tous les pickups actuellement en vente.
Le Maverick, le Tacoma et les autres
À 30 000 dollars, ce nouveau venu se glisse juste au-dessus du Maverick (28 840 dollars) et bien en dessous du Toyota Tacoma (33 185 dollars) ou du Chevrolet Colorado (33 595 dollars). Ford a déposé le nom
Rancheropour ce modèle, un clin d'oeil à un classique des années 60, même si d'autres appellations sont aussi en lice. Le constructeur a confirmé à ses concessionnaires l'arrivée de cinq modèles abordables d'ici 2030, et ce pickup sera le premier d'entre eux.
On en dit quoi ?
Ford a compris que le vrai problème du pickup électrique, c'est le prix. Le F-150 Lightning l'avait prouvé à ses dépens. C'est en tous cas rassurant de voir qu'un géant comme Ford ne lâche pas le créneau de l'électrique.