Ford améliore l'autonomie et les performances de ses Explorer et Capri électriques
Ford a mis à jour ses Explorer et Capri en version Autonomie Standard avec une nouvelle batterie LFP et un moteur revu à la hausse. Les deux modèles dépassent désormais les 440 km d'autonomie, avec un 0 à 100 km/h en 8 secondes.
Ford a donc décidé de troquer la batterie NMC de 52 kWh de ses Explorer et Capri Autonomie Standard pour une nouvelle batterie Lithium-Fer-Phosphate (LFP donc) de 58 kWh. Le gain est clair : l'Explorer passe de 378 à 444 km d'autonomie WLTP, et le Capri grimpe de 393 à 464 km. C'est une chouette progression de 17 % pour le Capri, ce qui n'est quand même pas rien, et ce sont ces quelques kilomètres en plus qui peuvent faire la différence à l'usage. Surtout que, gros avantage de la chimie LFP, on peut recharger sa batterie à 100 % tous les jours sans trop l'abîmer. Pour ceux qui avaient l'habitude de s'arrêter à 80 % par précaution, c'est clairement mieux.
Si on regarde du côté de la vitesse de recharge, il faudra compter 28 minutes pour passer de 10 à 80 % sur une borne rapide de 110 kW. C'est un peu moins qu'avec la batterie NMC qui acceptait jusqu'à 145 kW, mais si vous voulez mon avis, on y gagne quand même globalement au change. Ford précise qu'on récupère en fait environ 11 km d'autonomie par minute de charge sur l'Explorer.
Le moteur a aussi été revu. On passe de 170 à 190 ch, et le couple grimpe de 310 à 350 Nm, ce qui est toujours bon à prendre. Résultat : le 0 à 100 km/h est abattu en 8 secondes tout pile, soit presque une seconde de mieux qu'avant. Ce n'est toujours pas une sportive, mais pour un SUV familial électrique, ça donne un peu plus de puissance au démarrage et à l'accélération, et c'est toujours appréciable.
Bonne nouvelle, les prix, eux, ne bougent pas. L'Explorer Autonomie Standard reste affiché à 40 000 euros et le Capri à 42 500 euros. Ford propose même une remise de 5 000 euros en ce moment, ce qui place l'Explorer sous la barre des 35 000 euros. Pour un SUV électrique avec 444 km d'autonomie, ça commence à devenir intéressant.
C'est une mise à jour très bienvenue qui arrive au bon moment pour Ford. Le constructeur, qui bataille avec des ventes parfois décevantes en Europe sur ses modèles électriques, avait besoin d'un petit coup de pouce. Passer la barre des 400 km d'autonomie sur l'entrée de gamme, c'est un très bon argument face à la concurrence, même si la vitesse de charge a un peu baissé avec le passage au LFP. Détail amusant : Ford est le premier constructeur à profiter de cette batterie LFP sur la plateforme MEB de Volkswagen, avant que les ID.3 et ID.4 n'en bénéficient eux aussi dans les prochaines semaines.
