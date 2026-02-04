Des voitures chinoises dans les usines Ford en Europe ?

On en dit quoi ?



Ford a des usines qui tournent au ralenti, alors que Geely a besoin d'y produire des véhicules localement, c'est donc un deal très pragmatique, qui a du sens. Même si on peut regretter de voir une entreprise historique comme Ford être obligée d'aller chercher des technologies innovantes chez un concurrent chinois, plutôt que d'innover elle-même.