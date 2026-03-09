Les prix français de la MG restylée sont tombés, et c'est très tentant
Publié le
La MG4 fait peau neuve avec un habitacle repris du S5 EV, une gamme recentrée sur les grandes batteries et un équipement en nette hausse. Les tarifs français viennent de tomber : à partir de 33 490 euros en catalogue et 27 490 euros grâce à une remise automatique de 6 000 euros, la compacte électrique chinoise se place à des niveaux que la concurrence européenne aura du mal à suivre.
Plus de petite batterie
La MG4 monte en gamme. Exit la batterie de 51 kWh qui était l'entrée de gamme jusqu'à présent : MG recentre l'offre sur deux configurations. La première embarque une batterie LFP de 64 kWh couplée à un moteur de 190 ch, pour 452 km d'autonomie WLTP. La seconde fait revenir la grosse batterie NMC de 77 kWh avec un moteur de 245 ch et jusqu'à 545 km WLTP.
La version sportive XPower est toujours là avec ses 435 ch, la transmission intégrale et un 0 à 100 km/h en 3,8 secondes, le tout alimenté par une batterie NMC de 64 kWh pour 405 km d'autonomie.
L'habitacle a été repensé en reprenant la planche de bord du SUV S5 EV. L'écran central passe à 12,8 pouces et la qualité semble bien meilleure. Côté recharge, on grimpe entre 140 et 154 kW en courant continu selon les versions, avec un 10 à 80 % annoncé en 25 minutes. Le chargeur AC est à 11 kW, et le V2L est de série sur toute la gamme.
6 000 euros de remise
Les tarifs catalogue sont déjà bien placés : 33 490 euros pour la 64 kWh, 36 990 euros pour la 77 kWh et 38 990 euros pour la XPower. L'équipement est généreux dès l'entrée de gamme avec la caméra 360°, les sièges avant et le volant chauffants, le régulateur adaptatif et la conduite semi-autonome. La pompe à chaleur est incluse sur la 77 kWh et la XPower.
Sauf que la MG4 n'est pas éligible au bonus écologique, production chinoise oblige. Pour compenser, MG dégaine une remise de 6 000 euros, sans la moindre condition. La gamme tombe à 27 490 euros en entrée, 30 990 euros en grande autonomie et 32 990 euros pour la XPower à 435 ch.
La concurrence distancée
À ce niveau de prix, la MG4 met la pression sur tout le segment. La Renault Mégane E-Tech commence par exemple à presque 40 000 euros avec 468 km d'autonomie. La Citroën ë-C4 est affichée à 34 000 euros pour 342 km.
On en dit quoi ?
C'est franchement pas mal du tout. Offrir l'équivalent du bonus écologique en remise directe, c'est très malin, et les constructeurs européens qui comptaient sur les surtaxes douanières pour reprendre la main vont devoir trouver autre chose. Bon par contre, le réseau MG a encore du chemin à faire en France, et la valeur de revente de ces voitures chinoises n'est toujours pas incroyable, mais si on regarde uniquement le rapport prix/prestations pur, c'est très fort.