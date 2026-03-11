CarPlay arrive chez Lucid Gravity
Par Vincent Lautier - Publié le
Le SUV électrique haut de gamme de Lucid Motors va recevoir Apple CarPlay et Android Auto via une mise à jour logicielle. Le déploiement commence ce 12 mars en Amérique du Nord, puis fin mars en Europe et au Moyen-Orient.
Le Gravity est en vente depuis fin 2025, et jusqu'à présent, ses propriétaires devaient se passer de CarPlay et d'Android Auto. Pour un véhicule vendu à partir de 79 900 dollars (99 900 euros en Allemagne), c'est quand même un peu gênant. La berline Lucid Air, elle, proposait déjà ces deux fonctions. Lucid a mis ça sur le compte du processus de certification de Google, qui prend au minimum six mois pour valider une nouvelle plateforme embarquée. Du côté d'Apple, le constructeur n'a pas vraiment détaillé les raisons du retard.
La mise à jour Lucid UX 3.5 intègre CarPlay et Android Auto sur l'écran Clearview Cockpit, en haut à droite du tableau de bord. Les deux fonctionnent sans fil et en USB. Vous retrouvez la navigation, la musique, les messages et les appels directement sur l'écran du véhicule, sans passer par le système natif de Lucid. Le déploiement se fait par mise à jour OTA, gratuitement, et tous les nouveaux Gravity livrés à partir de maintenant en seront équipés d'office.
CarPlay et Android Auto, c'est réglé, mais la liste des fonctions manquantes sur le Gravity reste assez longue. La conduite mains libres, promise pour 2025, a été repoussée. Le mode camping, les applications de streaming embarquées et la clé mobile ne sont toujours pas disponibles. Lucid multiplie les promesses de mises à jour futures, mais les propriétaires commencent à trouver le temps long. Le Gravity affiche pourtant des spécifications qui font rêver sur le papier : 828 chevaux, jusqu'à 724 km d'autonomie et un 0 à 100 km/h en 3,4 secondes. Lucid est pour l'instant vendu en Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse et en Norvège, mais pas encore en France. L'arrivée sur le marché français est prévue courant 2027.
On peut comprendre la frustration des premiers acheteurs. Un SUV à plus de 80 000 dollars (environ 100 000 euros en Europe) livré sans CarPlay, en 2025, c'est un peu contrariant. Lucid rattrape le coup, et c'est tant mieux. Maintenant, on attend la même chose chez Tesla, ce qui ne devrait plus trop tarder.
