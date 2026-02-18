Cet équipement disparaît des voitures neuves, et c'est bien dommage
Par Vincent Lautier - Publié le
Dacia, Citroën et bientôt Tesla suppriment la radio de leurs modèles d'entrée de gamme pour faire des économies. L'ARCOM s'inquiète : sans autoradio, l'écoute en voiture passera forcément par le smartphone, et ce seront des plateformes comme Apple ou Spotify qui décideront ce que vous écoutez. C'est l'accès gratuit et universel au premier média audio en France qui est en jeu.
Ça peut paraître bizarre en 2026, mais oui, certains constructeurs vendent des voitures neuves sans autoradio. Dacia a retiré la radio de sa Spring "Essential", et Citroën a fait pareil sur certaines versions de sa C3. L'argument est le même des deux côtés : les clients utilisent leur smartphone pour tout, y compris écouter la radio, alors pourquoi doubler l'équipement ? Tesla va encore plus loin et supprime carrément l'antenne FM et AM de ses Model 3 et Model Y d'entrée de gamme pour 2026. Là, même si vous voulez capter la FM, c'est tout simplement impossible.
Le problème, c'est que la radio hertzienne reste le premier média écouté en voiture. 40 millions de Français l'écoutent chaque jour pendant 2h45 en moyenne, et la moitié de cette écoute se fait hors domicile, principalement dans l'habitacle. L'ARCOM a déjà publié un livre blanc en 2024 pour alerter sur cette tendance. Le message est clair : si la radio passe par le smartphone, un intermédiaire se retrouve entre les stations et les auditeurs. Et cet intermédiaire (Apple, Google, Spotify) peut décider quelles stations apparaissent, dans quel ordre, et à quelles conditions. La radio hertzienne, elle, est gratuite, anonyme, et accessible à tous sans abonnement.
L'ARCOM ne veut d'ailleurs pas bloquer le passage au numérique, mais exige que ça se fasse dans les règles. Le plan prévoit deux phases : une préparation entre 2024 et 2027, puis une migration entre 2028 et 2033, date à laquelle la FM devrait s'éteindre. Depuis 2020, les constructeurs sont d'ailleurs obligés d'équiper leurs véhicules neufs en DAB+ (la radio numérique) s'ils conservent un autoradio, une obligation légale qui pourrait inciter certains constructeurs à se passer complètement d'un récepteur, pour faire simple.
Pour faire des économies, les constructeurs poussent les utilisateurs vers le tout smartphone, et ça pourrait même leur permettre de mieux monétiser leurs systèmes d'infodivertissement, en monétisant l'accès aux plateformes auprès des Spotify et autres Apple Music. Sauf que franchement, je ne sais pas si vous avez déjà traversé la France en voiture, mais perso en dehors des autoroutes, je ne capte souvent pas de réseau 4G sur une grosse partie de mon parcours, et la FM me sauve régulièrement la vie.
Des voitures vendues sans radio
L'ARCOM monte au créneau
La fin de la FM prévue pour 2033
On en dit quoi ?
