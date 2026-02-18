Cet équipement disparaît des voitures neuves, et c'est bien dommage

On en dit quoi ?

Pour faire des économies, les constructeurs poussent les utilisateurs vers le tout smartphone, et ça pourrait même leur permettre de mieux monétiser leurs systèmes d'infodivertissement, en monétisant l'accès aux plateformes auprès des Spotify et autres. Sauf que franchement, je ne sais pas si vous avez déjà traversé la France en voiture, mais perso en dehors des autoroutes, je ne capte souvent pas de réseau 4G sur une grosse partie de mon parcours, et la FM me sauve régulièrement la vie.