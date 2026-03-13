Lucid dévoile Lunar, un robotaxi deux places qui veut faire mieux que le Cybercab de Tesla
Par Vincent Lautier - Publié le
Lucid vient de présenter Lunar, un concept de robotaxi deux places sans volant ni pédales, construit sur sa nouvelle plateforme de véhicules électriques milieu de gamme. Le constructeur américain promet une efficacité record et des coûts d'exploitation réduits de 40 % par rapport aux flottes actuelles. En face, le Cybercab de Tesla est déjà sorti d'usine.
Lucid a dévoilé le Lunar lors de son Investor Day. Le concept reprend les codes du Cybercab de Tesla : deux sièges passagers, pas de volant, pas de pédales, et un écran central de 36 pouces pour occuper les passagers pendant le trajet. Le constructeur insiste sur l'espace à bord, avec plus de 107 cm d'espace aux jambes pour les deux occupants, un détail qui répond aux plaintes récurrentes des utilisateurs de robotaxis actuels.
Le véhicule repose sur la plateforme milieu de gamme de Lucid, la même qui servira de base aux futurs SUV Cosmos et Earth, annoncés à moins de 50 000 dollars.
C'est sur les chiffres d'efficacité que Lucid veut marquer le coup. Le Lunar afficherait entre 5,5 et 6 miles par kWh, ce qui le placerait largement devant la concurrence. Pour comparaison, la Lucid Gravity est à 3,6 mi/kWh, le Hyundai Ioniq 5 à 3,4 et le Zeekr RT à 2,7. Lucid annonce aussi une recharge de 320 km d'autonomie en 14 minutes. Côté coûts d'exploitation, le constructeur promet 40 % de moins que les flottes de robotaxis actuelles, un argument de poids pour séduire les opérateurs.
Lucid ne compte pas construire son propre réseau de VTC. Le constructeur mise beaucoup sur son partenariat avec Uber, avec qui il prévoit déjà de déployer 20 000 Gravity en tant que robotaxis. Le Lunar s'inscrirait dans la même logique. Côté conduite autonome, Lucid a détaillé sa feuille de route : conduite mains libres sur autoroute dès 2026, en ville en 2027, yeux détournés de la route fin 2028, et autonomie de niveau 4 en 2029. Par contre, aucune date de production n'a été communiquée pour le Lunar. Le concept reste pour l'instant un exercice de style sur plateforme, là où Tesla a déjà sorti son premier Cybercab de la ligne de production de sa Gigafactory au Texas le mois dernier.
Les chiffres d'efficacité annoncés sont impressionnants, mais on reste sur un concept sans date de mise en production. Tesla a pris de l'avance avec un Cybercab qui existe physiquement, et Lucid en est encore au stade des slides d'Investor Day. Le partenariat avec Uber est en tous cas solide, et ça évite de devoir monter un réseau de zéro, mais il faudra quand même voir comment Lucid gère la montée en production. Pour une marque qui peine déjà à livrer ses berlines et SUV en volumes suffisants, passer au robotaxi est un pari un peu audacieux.
Deux places, un grand écran et pas de volant
Lucid a dévoilé le Lunar lors de son Investor Day. Le concept reprend les codes du Cybercab de Tesla : deux sièges passagers, pas de volant, pas de pédales, et un écran central de 36 pouces pour occuper les passagers pendant le trajet. Le constructeur insiste sur l'espace à bord, avec plus de 107 cm d'espace aux jambes pour les deux occupants, un détail qui répond aux plaintes récurrentes des utilisateurs de robotaxis actuels.
Le véhicule repose sur la plateforme milieu de gamme de Lucid, la même qui servira de base aux futurs SUV Cosmos et Earth, annoncés à moins de 50 000 dollars.
Une meilleure efficacité
C'est sur les chiffres d'efficacité que Lucid veut marquer le coup. Le Lunar afficherait entre 5,5 et 6 miles par kWh, ce qui le placerait largement devant la concurrence. Pour comparaison, la Lucid Gravity est à 3,6 mi/kWh, le Hyundai Ioniq 5 à 3,4 et le Zeekr RT à 2,7. Lucid annonce aussi une recharge de 320 km d'autonomie en 14 minutes. Côté coûts d'exploitation, le constructeur promet 40 % de moins que les flottes de robotaxis actuelles, un argument de poids pour séduire les opérateurs.
Un partenariat avec Uber déjà en place
Lucid ne compte pas construire son propre réseau de VTC. Le constructeur mise beaucoup sur son partenariat avec Uber, avec qui il prévoit déjà de déployer 20 000 Gravity en tant que robotaxis. Le Lunar s'inscrirait dans la même logique. Côté conduite autonome, Lucid a détaillé sa feuille de route : conduite mains libres sur autoroute dès 2026, en ville en 2027, yeux détournés de la route fin 2028, et autonomie de niveau 4 en 2029. Par contre, aucune date de production n'a été communiquée pour le Lunar. Le concept reste pour l'instant un exercice de style sur plateforme, là où Tesla a déjà sorti son premier Cybercab de la ligne de production de sa Gigafactory au Texas le mois dernier.
On en dit quoi ?
Les chiffres d'efficacité annoncés sont impressionnants, mais on reste sur un concept sans date de mise en production. Tesla a pris de l'avance avec un Cybercab qui existe physiquement, et Lucid en est encore au stade des slides d'Investor Day. Le partenariat avec Uber est en tous cas solide, et ça évite de devoir monter un réseau de zéro, mais il faudra quand même voir comment Lucid gère la montée en production. Pour une marque qui peine déjà à livrer ses berlines et SUV en volumes suffisants, passer au robotaxi est un pari un peu audacieux.