Lucid dévoile Lunar, un robotaxi deux places qui veut faire mieux que le Cybercab de Tesla

On en dit quoi ?



Les chiffres d'efficacité annoncés sont impressionnants, mais on reste sur un concept sans date de mise en production. Tesla a pris de l'avance avec un Cybercab qui existe physiquement, et Lucid en est encore au stade des slides d'Investor Day. Le partenariat avec Uber est en tous cas solide, et ça évite de devoir monter un réseau de zéro, mais il faudra quand même voir comment Lucid gère la montée en production. Pour une marque qui peine déjà à livrer ses berlines et SUV en volumes suffisants, passer au robotaxi est un pari un peu audacieux.